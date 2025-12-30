DOLAR
Vali Uğur Turan Vize’de Muhtarlarla Toplandı: Talepler Çözüm Odaklı Ele Alındı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize’de muhtarlarla bir araya gelerek ilçedeki projeler ve yerel sorunlara ilişkin talepleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:41
Vali Uğur Turan Vize’de Muhtarlarla Toplandı: Talepler Çözüm Odaklı Ele Alındı

Vali Uğur Turan Vize’de Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde düzenlenen Vize Muhtarlar Toplantısında köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmaları ve öncelikli talepleri değerlendirdi.

Toplantının İçeriği ve Değerlendirmeler

Toplantıda muhtarların talep ve ihtiyaçları tek tek dinlendi; ilgili kurumlarla birlikte çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı. İlçede devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgilendirmeler yapılarak, yerel sorunlara yönelik atılacak adımlar ele alındı.

Vali Uğur Turan toplantıda muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü olduğuna vurgu yaparak, "Muhtarlarımız, devletimizin vatandaşlarımıza uzanan eli, köylerimizin ve mahallelerimizin sesi ve en güçlü temsilcileridir. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Kırklareli’nin her köşesinde vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve refahı için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Vali Turan ayrıca Vize’de başlatılan yatırımların ilçenin kalkınmasına katkı sağlayacağını belirterek, "Sizlerden gelen talepler, bizlerin yol haritasıdır. Devletimizin tüm imkânlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gündemdeki Konular

Toplantıda yol ve altyapı çalışmaları, tarımsal üretim, güvenlik, eğitim, sağlık, enerji temini, elektrik yatırımları ile orman köylüsünün ihtiyaçları, sulama ve dere ıslahı gibi konular detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca sahipsiz sokak hayvanları, çöp toplama, dini ve hayri hizmetler, düzensiz göçle mücadele, sosyal hizmetler ve yaklaşan kış mevsimine yönelik kış tedbirleri hakkında alınan önlemler görüşüldü.

Katılım

Toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Vize Kaymakamı Kemal Balaban, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Yusuf Eskitürk, Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Yüksel Akış, İl İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş ile meclis üyeleri, ilgili daire müdürleri ve köy ile mahalle muhtarları katıldı.

Yetkililer, toplantıda ortaya çıkan talepler doğrultusunda ilgili kurumlarla koordinasyonu sürdüreceklerini ve vatandaş odaklı hizmetlerin hızlandırılacağını belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

