AKOM uyardı: İstanbul'da fırtına ve kar yağışı bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı (AKOM), İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için fırtına ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Hava durumu ve rüzgar uyarısı

AKOM, bölgenin Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisi altına girdiğini duyurdu. Geçtiğimiz hafta boyunca 14-18 derece aralığında seyreden hava sıcaklıkları, hava sistemindeki değişimle birlikte an itibarıyla 7 derece seviyelerine geriledi.

AKOM’un değerlendirmelerine göre bugün akşam saat 18.00'den itibaren rüzgârın kuzeyli yönlerden (poyraz) kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde (40-75 km/s) eseceği; gece saat 22.00'ye kadar yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiği belirtildi. Yağışların gece saatlerinde etkisini azaltmasının öngörüldüğü, pazartesi sabah saat 07.00'den itibaren yeniden etkili olmaya başlayacağı ve gün boyunca il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin görülmesinin beklendiği kaydedildi.

Soğuk hava ve kar uyarısı

Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgeye giriş yapması beklenen soğuk hava dalgası ile birlikte sıcaklıkların 2-4 derece daha azalacağı ve kar değerlerine gerileyeceği, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere batı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Hafta ortasında sıcaklık artışı

Soğuk ve yağışlı havanın salı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi, hafta ortasından (çarşamba) itibaren ise sıcaklıkların yeniden artarak 15 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, pazar ve pazartesi günleri beklenen kuvvetli sağanak yağışlar ile pazartesi ve salı sabahına kadar etkili olması beklenen kış koşulları nedeniyle yaşanabilecek su baskını, göllenme, kar yağışı, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

