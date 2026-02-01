Bilecik'te minikler Kur'an'a geçmenin sevincini yaşadı

Yediler 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda anlamlı tören

Yediler 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri için düzenlenen Kur'an'a geçme programı Bilecik'te coşkuyla gerçekleştirildi. Etkinlikte minikler, öğrendiklerini katılımcılarla paylaştı ve duygulu anlar yaşandı.

Programa Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek ile Müftü Yardımcısı Hatice Geçgelen de katıldı. Törende Kur'an'a geçen 6 öğrenci ile diğer minik kursiyerler ayetler ve dualar okudu; performanslar izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

İl Müftüsü Ahmet Dilek, eğitimin önemine vurgu yaparak "Küçük yaşlarda öğrenilen bilgiler mermere yazılan yazı gibidir. Bu yaş grubunda verilen Kur’an eğitimi, çocuklarımızın hayatına sağlam bir temel oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Program, öğrencilere verilen çeşitli hediyeler ve pasta kesimi ile sonlandırıldı; aileler ve yetkililer miniklerin başarısını kutladı.

