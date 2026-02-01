Bursa'da 2 Şubat Pazartesi Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Uyarısı

2 Şubat Pazartesi öğle itibarıyla Bursa'da kuvvetli yağmur ve rüzgâr bekleniyor; yağış 21-50 kilogram/metrekare, rüzgâr 50-80 km/saate ulaşabilir. Vatandaşlar tedbirli olmalı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 20:23
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 20:23
Bursa'da 2 Şubat Pazartesi Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Uyarısı

Bursa'da 2 Şubat Pazartesi Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Uyarısı

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre 2 Şubat Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Bursa genelinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağış miktarının yer yer 21 ila 50 kilogram/metrekare arasında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgâr ve etkilenecek ilçeler

Bu geceden itibaren ilin kuzey ilçeleri olan Karacabey, Mudanya ve Gemlik'te rüzgârın kuzey yönlerden kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Rüzgâr hızının 50-70 km/saat, yer yer ise 80 km/saate kadar çıkabileceği bildirildi.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, kuvvetli yağış ve rüzgârla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Uyarının 2 Şubat saat 00.00 ile 23.59 arasında geçerli olduğu belirtildi.

BURSA GENELİNDE 2 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN KUVVETLİ YAĞMUR VE SAĞANAK YAĞIŞ...

BURSA GENELİNDE 2 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN KUVVETLİ YAĞMUR VE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bingöl'e Pazartesi Kuvvetli Yağış ve Yoğun Kar Uyarısı
2
Bolu’da Zabıta Serkan Güleç, Yıkımdan Türk Bayrağını Kurtardı
3
Vali Yılmaz'dan Gürhan Albayrak'a Başsağlığı — Alaattin Öztürk'ün Cenaze Töreni
4
Aydın'da Sağanak: Söke ve Kuşadası Yolları Trafiğe Kapandı
5
Kuşadası'nda Sağanak ve Sel: Belediye Ekipleri Teyakkuzda
6
Bursa'da 2 Şubat Pazartesi Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Uyarısı
7
AKOM uyardı: İstanbul'da fırtına ve kar yağışı bekleniyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları