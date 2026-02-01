Bursa'da 2 Şubat Pazartesi Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Uyarısı

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre 2 Şubat Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Bursa genelinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağış miktarının yer yer 21 ila 50 kilogram/metrekare arasında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgâr ve etkilenecek ilçeler

Bu geceden itibaren ilin kuzey ilçeleri olan Karacabey, Mudanya ve Gemlik'te rüzgârın kuzey yönlerden kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Rüzgâr hızının 50-70 km/saat, yer yer ise 80 km/saate kadar çıkabileceği bildirildi.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, kuvvetli yağış ve rüzgârla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Uyarının 2 Şubat saat 00.00 ile 23.59 arasında geçerli olduğu belirtildi.

