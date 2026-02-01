Yenipazar’da Kaymakam Mehmet Salih Uçar Esenköy ve Tekeciler’de Hane Ziyareti

Esenköy köyü ve Tekeciler Mahallesi'nde vatandaşlarla birebir temas

Kaymakam Mehmet Salih Uçar, beraberindeki yetkililerle birlikte Esenköy köyü ile bağlı mahallesi Tekeciler'i ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elif Ceylan Kara ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Osman Aygüneş de yer aldı. Heyet, hane ziyaretleriyle vatandaşların hâl ve hatırını sorup taleplerini ve ihtiyaçlarını yerinde dinledi.

Program kapsamında köy kahvesinde vatandaşlarla çay eşliğinde samimi sohbetler gerçekleştirildi; görüşmelerde vatandaşların talepleri not alındı ve değerlendirme süreci hakkında bilgi verildi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi: "Devletimizin kapısı da, gönlü de her zaman vatandaşımıza açıktır. Gösterilen ilgi ve misafirperverlik için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."

BİLECİK'İN YENİPAZAR İLÇESİNDE KAYMAKAM MEHMET SALİH UÇAR, BERABERİNDEKİ YETKİLİLERLE ESENKÖY KÖYÜ VE TEKECİLER MAHALLESİ'Nİ ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.