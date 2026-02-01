Yenipazar’da Kaymakam Mehmet Salih Uçar Esenköy ve Tekeciler’de Hane Ziyareti

Kaymakam Mehmet Salih Uçar, Esenköy ve Tekeciler’de hane ziyaretleri yaparak vatandaşların taleplerini dinledi, köy kahvesinde çay eşliğinde sohbet etti.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 18:25
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 18:25
Esenköy köyü ve Tekeciler Mahallesi'nde vatandaşlarla birebir temas

Kaymakam Mehmet Salih Uçar, beraberindeki yetkililerle birlikte Esenköy köyü ile bağlı mahallesi Tekeciler'i ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elif Ceylan Kara ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Osman Aygüneş de yer aldı. Heyet, hane ziyaretleriyle vatandaşların hâl ve hatırını sorup taleplerini ve ihtiyaçlarını yerinde dinledi.

Program kapsamında köy kahvesinde vatandaşlarla çay eşliğinde samimi sohbetler gerçekleştirildi; görüşmelerde vatandaşların talepleri not alındı ve değerlendirme süreci hakkında bilgi verildi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi: "Devletimizin kapısı da, gönlü de her zaman vatandaşımıza açıktır. Gösterilen ilgi ve misafirperverlik için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."

