Bingöl'e Pazartesi Kuvvetli Yağış ve Yoğun Kar Uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl'de Pazartesi kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar beklediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 21:21
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 21:21
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden açıklama

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl için Pazartesi günü kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Kurum, özellikle yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı öngördüğünü bildirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bingöl il genelinde Pazartesi günü beklenen yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı beklenmektedir. Ulaşımda, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, Çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Dikkat edilmesi gereken başlıklar: kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yoğun kar yağışı, buzlanma ve don, kar erimesi, Çığ riski, sel ve su baskını.

