Akrep burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Akrep ve Yükselen Akrep burcu haftalık yorumu (26 Şubat- 3 Mart 2024)

Duygu Demir: Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, bu hafta sizin için pek kolay geçmeyecek. Son bir buçuk iki yıldır hayatınızda yaşadığınız büyük değişimlerin ardından, bu hafta da yeni değişimler ve farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bu değişimler hayatınızın ana konularını ilgilendiriyor. Bu yüzden dikkatli olmanızda fayda var.

Aşk ve Hobiler

Güneş, Merkür ve Satürn balık burcunda ilerliyorlar. Bu da 5. evinizi etkiliyor. Bu evde hayattan zevk almak, hobilerinize zaman ayırmak, aşk ve flört etmek istersiniz. Ama Satürn burada size bir sınır koyuyor. Bazı kurallara uymak, bazı sorumlulukları yerine getirmek zorundasınız. Bu da size keyif veren şeyleri yaparken biraz zorlanmanıza neden olabilir. Örneğin, dans etmeye başlıyorsunuz ama sonra bunun ciddi bir kurs olduğunu fark ediyorsunuz. Ya da flört ederken karşınızdaki kişi sizden daha ciddi beklentiler içinde oluyor. Bu durumlar size biraz baskı yapabilir. Ayrıca, iş ve güç konuları da sizi meşgul edebilir. Bu yüzden, bu hafta çok mutlu olacağınızı söyleyemem. Satürn'ün size getirdiği zorluklara karşı sabırlı olmaya çalışın.

Eviniz ve Aileniz

Haftanın geri kalanında Venüs ve Mars kova burcunda ilerliyorlar. Bu da 4. evinizi etkiliyor. Bu evde evinizle, ailenizle ilgilenirsiniz. Evinizi güzelleştirmek, iyileştirmek, daha keyifli bir ortam yaratmak istersiniz. Ayrıca, evinize arkadaşlarınızı davet ederek sosyalleşmek de isteyebilirsiniz. Bu hafta bu konularda şanslısınız. Evinizde güzel vakit geçirebilirsiniz. Sadece 26'sı pazartesi günü Mars ve Jüpiter arasında bir kare açı var. Bu da evinizle ilgili bir konuda sorun yaşamanıza neden olabilir. Örneğin, partnerinizle tartışabilir, evinizde küçük bir kaza olabilir, eviniz için para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Eğer sağlıkla ilgili bir konunuz varsa, ailenizden biri için para harcamanız gerekebilir. Bu durumlara karşı dikkatli olun.

Sürpriz Aşk ve Tutku

1, 2, 3 Mart'ta Venüs ve Uranüs arasında kare açılar var. Bu da sizi sürpriz bir aşka sürükleyebilir. Beklenmedik bir yerden gelen bir ilişki yaşayabilirsiniz. Bu ilişki size heyecan katacaktır. Ama çok uzun süreli olmayabilir. Hızlı başlayıp hızlı bitebilir. Bu yüzden, bu ilişkiye çok fazla bağlanmamaya çalışın. 2 Mart'ta Mars ve Plüton arasında sekstil açı var. Bu da sizi daha tutkulu ve sahiplenici yapacaktır. Bir ilişkiniz varsa, partnerinize daha yakın olmak isteyebilirsiniz. Bir ilişkiniz yoksa, hoşlandığınız kişiye karşı daha cesur davranabilirsiniz.

Sevgili akrep burçları, bu hafta sizin için hem zorluklar hem de fırsatlar içeren bir hafta olacak. Hayatınızda yaşadığınız değişimlere uyum sağlamaya çalışın. Aşk ve hobilerinizde keyif alın. Evinizde ve ailenizde huzur bulun. Sürpriz aşklara açık olun. Tutkunuzu yaşayın. Kendinize iyi bakın.