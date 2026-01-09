Aksaray'da mevsimin 3. kar yağışı etkili oluyor

Türkiye’nin en kurak illeri arasında yer alan ve nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray, kent merkezinde mevsimin üçüncü kar yağışıyla karşılaştı.

Kent merkezinde görülen kar, özellikle Güzelyurt ilçesi, Helvadere beldesi ve Ekecik bölgesinde daha da etkili olurken, kar yağışı şehir genelinde halen devam ediyor.

Meteorolojiden gelen uyarı

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre kar yağışının gün boyu devam edeceği, akşam saatlerinde ise yağmur yağışının başlayacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta da şehirde yeniden bir kar yağışı bekleniyor.

Vatandaşlar kar yağışından memnun olduklarını belirterek, yağışların üreticileri sevindireceğini ve devam etmesini umut ettiklerini söyledi.

