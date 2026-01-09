Aksaray'da Mevsimin 3. Kar Yağışı Etkili

Aksaray'da mevsimin üçüncü karı şehir merkezi ile Güzelyurt, Helvadere ve Ekecik'te etkili oldu; meteoroloji gün boyu kar, akşama doğru yağmur ve önümüzdeki hafta yeniden kar uyarısı yaptı.

Türkiye’nin en kurak illeri arasında yer alan ve nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray, kent merkezinde mevsimin üçüncü kar yağışıyla karşılaştı.

Kent merkezinde görülen kar, özellikle Güzelyurt ilçesi, Helvadere beldesi ve Ekecik bölgesinde daha da etkili olurken, kar yağışı şehir genelinde halen devam ediyor.

Meteorolojiden gelen uyarı

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre kar yağışının gün boyu devam edeceği, akşam saatlerinde ise yağmur yağışının başlayacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta da şehirde yeniden bir kar yağışı bekleniyor.

Vatandaşlar kar yağışından memnun olduklarını belirterek, yağışların üreticileri sevindireceğini ve devam etmesini umut ettiklerini söyledi.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları