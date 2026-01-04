Aksaray'da 'Yanlış İğne' İddiası: 4 Yaşındaki Mihra Yatalak Kaldı

Aksaray'da 'Yanlış iğne' iddiası: 4 yaşındaki Mihra yaşam mücadelesi veriyor

Olayın seyri

1 Mart 2024 tarihinde ishal ve kusma şikayetiyle ailesi tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen 4 yaşındaki Mihra, önce çocuk servisine yatırıldı. Doktorun yatış kararıyla hastanede tedavi gören Mihra, 5 günün ardından aynı doktor tarafından taburcu edilmek üzere olduğu sırada meydana geldiği iddia edilen müdahale sonrası rahatsızlandı.

Ailenin iddiası

Baba Barış Bektaş (37), çocuğunun hastaneye yürüyerek girdiğini ancak sonrasında yatalak çıktığını belirtti. Bektaş'ın anlatımına göre, 5 Mart sabahı doktorun "Seni taburcu edeceğim, gayet iyisin, düzeldin artık" demesinin ardından bir hemşire odaya girip elindeki şırıngayla müdahale etti. Baba, hemşirenin "damarın tıkalı olduğunu" söyleyip doğrudan şırıngayı enjekte ettiğini, şırıngadaki ilaç yarıya geldiğinde ise çocuğunun kalbinin durduğunu ileri sürdü.

Ailenin müdahalesiyle bir doktorun geldiğini, çocuğa kalp masajı yapıldığını ve ardından Mihra'nın yoğun bakıma alınarak tedavi edildiğini söyleyen Bektaş, doktorun durumu adli vaka olarak bildirdiğini aktardı. Bektaş'ın ifadesinde ayrıca "2025 yılının Mart ayının 1’inde Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine çocuğumu ishal şikayeti ile götürdüm" şeklinde bir tarih belirtmesi metinde yer aldı.

Güncel durum ve beklenti

Ailenin iddiasına göre, yaklaşık 7-8 aydır Mihra'nın bilinci yok; konuşma, yürüme, yeme ve içme gibi temel fonksiyonlarını kaybetmiş durumda. Şu an nabız makinesi ve solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor.

Ailenin talepleri

Baba Bektaş, "Biz adalete güveniyoruz. Adalet er ya da geç yerini bulacak" diyerek sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Bektaş, kızının sağlığına kavuşacağı günün hayalini kurduklarını ifade etti: "Onun emsalleri okulunda, parkta oynuyorlar. Ben, ‘Allah’ım, keşke kızım bir gün yine benden bir şey istese, kızımı alıp tekrar gezsem, parka falan gitsek, eski yaşadıklarımı yaşayayım’ diyorum; inşallah".

Olayla ilgili resmi açıklamalar ve soruşturma süreçleri haberde yer alan iddialar doğrultusunda bekleniyor. Aile adalet sürecine güvendiğini belirtirken, konu hakkında yetkili mercilerden gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.

