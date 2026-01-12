Aksaray Güzelyurt'ta Kar Yağışı İlçeyi Beyaza Bürüdü

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde günlerdir süren kar yağışı etkisini artırdı; yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı, üreticiler yağıştan memnun.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:01
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:13
Aksaray Güzelyurt'ta Kar Yağışı İlçeyi Beyaza Bürüdü

Aksaray Güzelyurt'ta Kar Yağışı İlçeyi Beyaza Bürüdü

Yüksek kesimlerde kar etkisini sürdürüyor

Aksaray genelinde günlerdir kar ve yağmur yağışı etkili olurken, şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor. Güzelyurt ilçesinde aralıksız süren kar yağışı, ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.

Türkiye’nin en kurak illeri arasında yer alan ve nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksarayda kar ve yağmur yağışı etkisini sürdürüyor. Merkezde günlerdir devam eden kar yağışı zamanla yerini yağmura bırakırken, yüksek rakımlı kesimlerde kar etkisini koruyor.

Tarihi ve kültürel geçmişiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Güzelyurt'ta kar, bugün etkisini artırdı. Beyaz örtü özellikle üreticileri sevindirirken, bölgedeki tarımsal yaşam için olumlu karşılandı.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre kar yağışının gün boyu etkili olacağı öğrenilirken, şehir merkezinde de kar yağışı bekleniyor.

AKSARAY GENELİNDE GÜNLERDİR KAR VE YAĞMUR YAĞIŞI ETKİLİ OLURKEN, ŞEHRİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR...

AKSARAY GENELİNDE GÜNLERDİR KAR VE YAĞMUR YAĞIŞI ETKİLİ OLURKEN, ŞEHRİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR. GÜZELYURT İLÇESİNDE ARALIKSIZ DEVAM EDEN KAR YAĞIŞI İLÇEYİ BEYAZ ÖRTÜYE BÜRÜDÜ.

AKSARAY GENELİNDE GÜNLERDİR KAR VE YAĞMUR YAĞIŞI ETKİLİ OLURKEN, ŞEHRİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli Demirköy'te Kar Etkili: Yol Açma ve Tuzlama Çalışmaları Sürüyor
2
İzmir Göbekotu keşfi: Umbilicus choripetalus Ödemiş'te bulundu
3
Kastamonu Valisi Meftun Dallı: Suyu Daha İdareli Kullanmayı Öğrenmemiz Lazım
4
Hikmet Karaca güven tazeledi — Erzurum Esnaf Odası’nda yeniden başkan
5
Nazilli'de Arslanlı 3242 Sokak'ta Yol Çalışması Başladı
6
Çamlıca Beyaza Büründü: İstanbul'da Kar Topu Coşkusu
7
Bilecik'te Yozgatlılar 'Arabaşı Gecesi'nde Buluştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları