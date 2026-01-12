Aksaray Güzelyurt'ta Kar Yağışı İlçeyi Beyaza Bürüdü

Yüksek kesimlerde kar etkisini sürdürüyor

Aksaray genelinde günlerdir kar ve yağmur yağışı etkili olurken, şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor. Güzelyurt ilçesinde aralıksız süren kar yağışı, ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.

Türkiye’nin en kurak illeri arasında yer alan ve nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksarayda kar ve yağmur yağışı etkisini sürdürüyor. Merkezde günlerdir devam eden kar yağışı zamanla yerini yağmura bırakırken, yüksek rakımlı kesimlerde kar etkisini koruyor.

Tarihi ve kültürel geçmişiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Güzelyurt'ta kar, bugün etkisini artırdı. Beyaz örtü özellikle üreticileri sevindirirken, bölgedeki tarımsal yaşam için olumlu karşılandı.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre kar yağışının gün boyu etkili olacağı öğrenilirken, şehir merkezinde de kar yağışı bekleniyor.

AKSARAY GENELİNDE GÜNLERDİR KAR VE YAĞMUR YAĞIŞI ETKİLİ OLURKEN, ŞEHRİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR. GÜZELYURT İLÇESİNDE ARALIKSIZ DEVAM EDEN KAR YAĞIŞI İLÇEYİ BEYAZ ÖRTÜYE BÜRÜDÜ.