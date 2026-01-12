Karabük'te Mandıra Çatısı Çöktü: 4 Ton Buğday ve 2 Traktör Zarar Gördü

Yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde hasara yol açtı

Karabük’ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Merkeze bağlı Saitler köyünde, Murat Uysal’ın kiraladığı mandıranın çatısı, üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayarak çöktü.

Çökme sırasında mandırada bulunan 2 traktörde maddi hasar meydana gelirken, çeşitli tarım aletleri ile yaklaşık 4 ton buğday kullanılamaz hale geldi. Olay, bölge sakinlerinde tedirginlik yarattı.

Öte yandan, Murat Uysal’ın geçen yıl Temmuz ayında merkeze bağlı Kamış köyünde çıkan orman yangınında evine ait deponun yandığı ve bu olayda da tarımsal ekipmanlarının zarar gördüğü öğrenildi.

Yetkililer ve köy sakinleri, kış koşullarının yol açtığı benzer hasarların önlenmesi için denetim ve hazırlıkların artırılmasının önemine dikkat çekiyor.

KARABÜK'TE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BİR MANDIRANIN ÇATISI ÇÖKERKEN, 2 TRAKTÖR, TARIM EKİPMANLARI VE 4 TON BUĞDAY ZARAR GÖRDÜ.