Nilüfer'de 3 Kaçak Yapı Yıkıldı: Ürünlü ve Yaylacık'ta Toplam 2 bin 600 metrekare

Nilüfer Belediyesi, Ürünlü ve Yaylacık mahallelerinde toplam 2 bin 600 metrekarelik 3 kaçak yapıyı yıkarak kaçak yapı mücadelesini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:58
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:58
Nilüfer Belediyesi kaçak yapılaşma ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor

Nilüfer Belediyesi, kent genelinde planlı yapılaşmayı korumak ve tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Belediye ekipleri, hem rutin saha denetimlerinde tespit ettikleri hem de vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda belirlenen kaçak yapıları, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından ortadan kaldırıyor.

Mücadele kapsamında ekiplerin son durağı Ürünlü ve Yaylacık mahalleleri oldu. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalarda ilk müdahale Ürünlü Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Burada imalathane olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen bin metrekarelik kaçak yapı yıkıldı.

Ardından ekipler Yaylacık Mahallesi'nde iki ayrı noktada yıkım çalışması yaptı. Bu mahallede biri bin metrekare, diğeri ise 600 metrekare büyüklüğündeki iki yapı kullanılamaz hale getirildi. Gün boyu süren çalışmalarla toplam 3 yapının yıkımı tamamlandı.

Yıkım işlemleri sırasında bölgedeki güvenlik tedbirleri üst düzeyde tutuldu; polis ve Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Zaman zaman yapı sahiplerinin engelleme girişimleri yaşansa da ekipler süreci kararlılıkla yönetti. Yıkım çalışmaları, binaların içindeki malzemelere zarar verilmeden ve güvenli bir şekilde tamamlandı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

