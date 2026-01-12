Gölbaşı Şoförler Cemiyeti'nde Kasım Öztürk Yeniden Başkan

Gölbaşı Şoförler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu'nda Kasım Öztürk üyelerin çoğunluğunun oyunu alarak tekrar başkan seçildi.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Şoförler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu, özel bir salonda gerçekleştirildi. Üç adayın yarıştığı genel kurulda mevcut başkan Kasım Öztürk, üyelerin büyük çoğunluğunun oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Seçim sonuçları

Seçim sonuçlarına göre Kasım Öztürk 213 oy alırken, Yunus Arslan 104 oy, Ali Şeker 94 oy aldı. Kullanılan oyların 6’sı geçersiz sayıldı.

Başkanın mesajı

Seçimlerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Kasım Öztürk, kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Öztürk, yeni dönemde şoför esnafının sorunlarına çözüm üretmek ve hizmetleri artırmak adına çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

