Bingöl'de Kar Etkisini Sürdürüyor — Meteoroloji Uyarısı

Bingöl'de kar etkisini sürdürüyor

Geceden itibaren etkisini artırdı

Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından Bingöl'de beklenen kar yağışı geceden itibaren etkisini artırarak devam ediyor. Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar, hayatın birçok noktasında beyaz örtü oluşturdu.

Gece saatlerinden itibaren aralıklarla artan yağışla birlikte Bingöl genelinde cadde ve sokaklar beyaza büründü. Park halindeki araçların üzeri karla kaplandı, kaldırımlarda ve yollarda yer yer buzlanma oluştu.

Şehir merkezinde esnafın dükkanlarının önünü küreklerle temizlediği, belediye işçilerinin kaldırımlarda hummalı bir çalışma yürüttüğü gözlemlendi. Ayrıca iş makineleri ana yollarda kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam etti.

Yetkililerden uyarılar

Yetkililer, Meteoroloji'nin uyarılarını hatırlatarak kar yağışının ve soğuk havanın önümüzdeki saatlerde de etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları, ani fren ve hızdan kaçınmaları konusunda uyarıda bulunuldu; vatandaşların da buzlanmaya karşı dikkatli olmaları istendi.

Kar yağışının yüksek kesimlerde daha etkili olduğu Bingöl'de, ekiplerin ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

