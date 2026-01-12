Bingöl'de Kar Etkisini Sürdürüyor — Meteoroloji Uyarısı

Meteorolojinin uyarısının ardından Bingöl'de gece başlayan kar yağışı etkisini artırdı; ekipler çalışmalarını sürdürüyor, sürücüler ve vatandaşlar uyarıldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:09
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:18
Bingöl'de Kar Etkisini Sürdürüyor — Meteoroloji Uyarısı

Bingöl'de kar etkisini sürdürüyor

Geceden itibaren etkisini artırdı

Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından Bingöl'de beklenen kar yağışı geceden itibaren etkisini artırarak devam ediyor. Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar, hayatın birçok noktasında beyaz örtü oluşturdu.

Gece saatlerinden itibaren aralıklarla artan yağışla birlikte Bingöl genelinde cadde ve sokaklar beyaza büründü. Park halindeki araçların üzeri karla kaplandı, kaldırımlarda ve yollarda yer yer buzlanma oluştu.

Şehir merkezinde esnafın dükkanlarının önünü küreklerle temizlediği, belediye işçilerinin kaldırımlarda hummalı bir çalışma yürüttüğü gözlemlendi. Ayrıca iş makineleri ana yollarda kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam etti.

Yetkililerden uyarılar

Yetkililer, Meteoroloji'nin uyarılarını hatırlatarak kar yağışının ve soğuk havanın önümüzdeki saatlerde de etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları, ani fren ve hızdan kaçınmaları konusunda uyarıda bulunuldu; vatandaşların da buzlanmaya karşı dikkatli olmaları istendi.

Kar yağışının yüksek kesimlerde daha etkili olduğu Bingöl'de, ekiplerin ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

METEOROLOJİNİ GÜNLER ÖNCESİNDEN YAPTIĞI UYARILARIN ARDINDAN BİNGÖL'DE BEKLENEN KAR YAĞIŞI GECEDEN...

METEOROLOJİNİ GÜNLER ÖNCESİNDEN YAPTIĞI UYARILARIN ARDINDAN BİNGÖL'DE BEKLENEN KAR YAĞIŞI GECEDEN İTİBAREN ETKİSİNİ ARTIRARAK DEVAM EDİYOR. KENT MERKEZİ VE İLÇELERDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, HAYATIN BİRÇOK NOKTASINDA BEYAZ ÖRTÜ OLUŞTURDU.

METEOROLOJİNİ GÜNLER ÖNCESİNDEN YAPTIĞI UYARILARIN ARDINDAN BİNGÖL'DE BEKLENEN KAR YAĞIŞI GECEDEN...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'ın Zirveleri Karla Kaplandı: Çatma Yaylası'na Akın
2
Ergan Dağı'nda Kartpostallık Kar: Pistlerde Kar 190 santimetreyi Aştı
3
Zonguldak'ta heyelan: Kayalar iki evin üzerine düştü
4
Demirköy'de Kartpostallık Kış: Velika Deresi Bembeyaz Görüntüler
5
Çamlıca'da Kartopu Coşkusu: İstanbul Beyaza Büründü
6
Zonguldak'ta Heyelan: Kayalar İki Evin Üzerine Düştü, Yaralanan Yok
7
Kahramanmaraş'ta 13 Ocak Salı Bazı İlçelerde Eğitime Ara

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları