Karaköyspor, Pazaryeri Derbisini 1-0 Kazandı

Maç Özeti

Bilecik 1. Amatör Küme B Grubunda hafta sonu Pazaryeri sentetik sahasında oynanan derbide Karaköyspor, Pazaryerispor'u 1-0 mağlup etti.

Olumsuz hava şartları altında oynanan karşılaşmayı Karaköyspor ev sahibi olarak oynadı; alınan karar gereği Pazaryerispor taraftarları tribünlerde yer alamadı. Tribünleri dolduran Karaköyspor taraftarları maç boyunca takımlarına destek verdi.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Batuhan'ın ceza sahasına gönderdiği topa Metin Mumcu sert ve düzgün bir vuruşla cevap vererek skoru 1-0 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya daha istekli başlayan Pazaryerispor, çok sayıda tehlikeli atak geliştirmesine rağmen aradığı golü bulamadı ve maç 1-0 Karaköyspor üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşma sırasında zaman zaman gergin anlar yaşandı; Karaköyspor'dan 4, Pazaryerispor'dan 1 oyuncu kırmızı kart gördü ve çok sayıda futbolcu sarı kartla cezalandırıldı. Hakemin bitiş düdüğü sonrası saha içinde olaylar meydana gelirken polis ekipleri her iki takım oyuncularını sakinleştirdi.

Alınan 3 puanın ardından Karaköysporlu futbolcular köye dönüşlerinde büyük sevgi gösterisiyle karşılandı.

KARAKÖYSPOR