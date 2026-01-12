Karaköyspor, Pazaryeri Derbisini 1-0 Kazandı

Karaköyspor, Bilecik 1. Amatör Küme B Grubu Pazaryeri derbisinde Pazaryerispor'u 33. dakikada Metin Mumcu'nun golüyle 1-0 yendi; maçta 5 kırmızı kart çıktı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:58
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:58
Karaköyspor, Pazaryeri Derbisini 1-0 Kazandı

Karaköyspor, Pazaryeri Derbisini 1-0 Kazandı

Maç Özeti

Bilecik 1. Amatör Küme B Grubunda hafta sonu Pazaryeri sentetik sahasında oynanan derbide Karaköyspor, Pazaryerispor'u 1-0 mağlup etti.

Olumsuz hava şartları altında oynanan karşılaşmayı Karaköyspor ev sahibi olarak oynadı; alınan karar gereği Pazaryerispor taraftarları tribünlerde yer alamadı. Tribünleri dolduran Karaköyspor taraftarları maç boyunca takımlarına destek verdi.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Batuhan'ın ceza sahasına gönderdiği topa Metin Mumcu sert ve düzgün bir vuruşla cevap vererek skoru 1-0 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya daha istekli başlayan Pazaryerispor, çok sayıda tehlikeli atak geliştirmesine rağmen aradığı golü bulamadı ve maç 1-0 Karaköyspor üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşma sırasında zaman zaman gergin anlar yaşandı; Karaköyspor'dan 4, Pazaryerispor'dan 1 oyuncu kırmızı kart gördü ve çok sayıda futbolcu sarı kartla cezalandırıldı. Hakemin bitiş düdüğü sonrası saha içinde olaylar meydana gelirken polis ekipleri her iki takım oyuncularını sakinleştirdi.

Alınan 3 puanın ardından Karaköysporlu futbolcular köye dönüşlerinde büyük sevgi gösterisiyle karşılandı.

KARAKÖYSPOR

KARAKÖYSPOR

KARAKÖYSPOR 1

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'ın Zirveleri Karla Kaplandı: Çatma Yaylası'na Akın
2
Ergan Dağı'nda Kartpostallık Kar: Pistlerde Kar 190 santimetreyi Aştı
3
Zonguldak'ta heyelan: Kayalar iki evin üzerine düştü
4
Demirköy'de Kartpostallık Kış: Velika Deresi Bembeyaz Görüntüler
5
Çamlıca'da Kartopu Coşkusu: İstanbul Beyaza Büründü
6
Zonguldak'ta Heyelan: Kayalar İki Evin Üzerine Düştü, Yaralanan Yok
7
Kahramanmaraş'ta 13 Ocak Salı Bazı İlçelerde Eğitime Ara

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları