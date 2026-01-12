Şükranlı'da Kar Kalınlığı 35 Santimetreyi Aştı — Yollar Açıldı, Çiftçiler Sevindi

Şükranlı'da kar kalınlığı 35 santimetreyi aştı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Şükranlı Mahallesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı, bölgedeki kara kalınlığının 35 santimetreyi geçmesine neden oldu. Yüksek kesimlerde etkili olan yağış, yaşamı olumsuz etkilerken aynı zamanda bereket umudu da yarattı.

Ulaşım ve hizmetlerde son durum

Kapanan yollar, belediye ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Mahallede kesilen elektrik ve internet hatlarının yeniden verilmeye başlandığını bildiren Şükranlı Mahallesi Muhtarı Necmettin Aydın, ekiplerin müdahalesinin ardından günlük yaşamın normale dönmeye başladığını aktardı.

Çiftçiler ve mahalle halkı sevinçli

Muhtar Aydın, kar yağışının özellikle buğday ekili araziler için büyük önem taşıdığını vurguladı. Bereketli yağış, mahallenin üreticileri ve sakinleri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

