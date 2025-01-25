Aksaray Müzesi 20 Bini Aşkın Ziyaretçi Ağırladı

Aksaray Müzesi'nden Etkileyici Ziyaretçi Sayısı

Aksaray Müzesi, mumyalarıyla tanınan önemli bir turizm merkezi olarak geçen yıl 20 bini aşkın ziyaretçi ağırladı. Müze, Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan’ın aktardığına göre, özellikle mumya bölümü büyük ilgi görüyor.

1300 Eserle Zengin İçerik

Aksaray Müzesi'nde, Ihlara Vadisi ve Çanlı Kilise'den çıkarılan 10 yetişkin, 3 çocuk ve 1 kedi mumyası da dahil olmak üzere toplamda 1300 eser sergileniyor. Müzenin zemin katında Neolitik Çağ’dan itibaren Orta Çağ’a kadar uzanan eserler bulunurken, birinci kat ise Roma, Bizans ve Türk-İslam dönemi eserleriyle kronolojik bir takvim sunuyor.

Kapadokya'nın Tarihine Işık Tutuyor

Mustafa Doğan, Kapadokya'nın 11 bin yıllık tarihini yansıtan arkeolojik ve etnografik eserlerin bu müzede sergilendiğini belirtti. Aksaray'ın, hem Türkiye'nin hem de dünyanın önde gelen turizm merkezleri arasında yer aldığını söyleyen Doğan, yılda yaklaşık 1,5 milyon yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını vurguladı.

Ziyaretçilerden Olumlu Yorumlar

Ziyaretçilerden Zeynep Akkaya, "Mumyaları çok merak ettiğim için Aksaray Müzesi'ne geldim. Tarihe olan ilgim nedeniyle buradan çok etkilendim. Bebek mumyası ve kedi mumyası ilgimi en çok çeken eserlerdi," dedi. Diğer bir ziyaretçi Enes Bulut Ekin ise, "Müzenin mistik bir havası var. Özellikle yan yana duran üç bebek mumyası benim için büyük bir ilgi alanıydı," diye konuştu.

Aksaray Müzesi'nin mumya bölümü, detaylarıyla ziyaretçileri hayran bırakmaya devam ederken, kültürel ve tarihi değerleri tanıtmasıyla da önemli bir misyon üstleniyor.

Aksaray'daki çeşitli kazılarda bulunarak sergilenen 10 yetişkin, 3 çocuk ve kedi mumyasını, geçen yıl 20 bini aşkın kişi ziyaret etti. Aksaray Müzesi'nde, Ihlara Vadisi ve Çanlı Kilise'den çıkartılan yetişkin, çocuk ve kedi mumyalarının da aralarında bulunduğu 1300 eser sergileniyor. Müzenin giriş katında ziyaretçileri, Neolitik Çağ'dan Orta Çağ'a kadar eserler karşılıyor. Birinci katta ise Roma, Bizans ve Türk-İslam dönemi eserler, kronolojik sırayla sergileniyor.

Aksaray'daki çeşitli kazılarda bulunarak sergilenen 10 yetişkin, 3 çocuk ve kedi mumyasını, geçen yıl 20 bini aşkın kişi ziyaret etti. Aksaray Müzesi'nde, Ihlara Vadisi ve Çanlı Kilise'den çıkartılan yetişkin, çocuk ve kedi mumyalarının da aralarında bulunduğu 1300 eser sergileniyor. Müzenin giriş katında ziyaretçileri, Neolitik Çağ'dan Orta Çağ'a kadar eserler karşılıyor. Birinci katta ise Roma, Bizans ve Türk-İslam dönemi eserler, kronolojik sırayla sergileniyor.