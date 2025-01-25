DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.721.995,26 0,8%

Aksaray Müzesi 20 Bini Aşkın Ziyaretçi Ağırladı

Mumyalarıyla ünlü Aksaray Müzesi, geçen yıl 20 bini aşkın ziyaretçiyi bünyesinde ağırladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:22
Aksaray Müzesi 20 Bini Aşkın Ziyaretçi Ağırladı

Aksaray Müzesi'nden Etkileyici Ziyaretçi Sayısı

Aksaray Müzesi, mumyalarıyla tanınan önemli bir turizm merkezi olarak geçen yıl 20 bini aşkın ziyaretçi ağırladı. Müze, Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan’ın aktardığına göre, özellikle mumya bölümü büyük ilgi görüyor.

1300 Eserle Zengin İçerik

Aksaray Müzesi'nde, Ihlara Vadisi ve Çanlı Kilise'den çıkarılan 10 yetişkin, 3 çocuk ve 1 kedi mumyası da dahil olmak üzere toplamda 1300 eser sergileniyor. Müzenin zemin katında Neolitik Çağ’dan itibaren Orta Çağ’a kadar uzanan eserler bulunurken, birinci kat ise Roma, Bizans ve Türk-İslam dönemi eserleriyle kronolojik bir takvim sunuyor.

Kapadokya'nın Tarihine Işık Tutuyor

Mustafa Doğan, Kapadokya'nın 11 bin yıllık tarihini yansıtan arkeolojik ve etnografik eserlerin bu müzede sergilendiğini belirtti. Aksaray'ın, hem Türkiye'nin hem de dünyanın önde gelen turizm merkezleri arasında yer aldığını söyleyen Doğan, yılda yaklaşık 1,5 milyon yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını vurguladı.

Ziyaretçilerden Olumlu Yorumlar

Ziyaretçilerden Zeynep Akkaya, "Mumyaları çok merak ettiğim için Aksaray Müzesi'ne geldim. Tarihe olan ilgim nedeniyle buradan çok etkilendim. Bebek mumyası ve kedi mumyası ilgimi en çok çeken eserlerdi," dedi. Diğer bir ziyaretçi Enes Bulut Ekin ise, "Müzenin mistik bir havası var. Özellikle yan yana duran üç bebek mumyası benim için büyük bir ilgi alanıydı," diye konuştu.

Aksaray Müzesi'nin mumya bölümü, detaylarıyla ziyaretçileri hayran bırakmaya devam ederken, kültürel ve tarihi değerleri tanıtmasıyla da önemli bir misyon üstleniyor.

Aksaray'daki çeşitli kazılarda bulunarak sergilenen 10 yetişkin, 3 çocuk ve kedi mumyasını, geçen...

Aksaray'daki çeşitli kazılarda bulunarak sergilenen 10 yetişkin, 3 çocuk ve kedi mumyasını, geçen yıl 20 bini aşkın kişi ziyaret etti. Aksaray Müzesi'nde, Ihlara Vadisi ve Çanlı Kilise'den çıkartılan yetişkin, çocuk ve kedi mumyalarının da aralarında bulunduğu 1300 eser sergileniyor. Müzenin giriş katında ziyaretçileri, Neolitik Çağ'dan Orta Çağ'a kadar eserler karşılıyor. Birinci katta ise Roma, Bizans ve Türk-İslam dönemi eserler, kronolojik sırayla sergileniyor.

Aksaray'daki çeşitli kazılarda bulunarak sergilenen 10 yetişkin, 3 çocuk ve kedi mumyasını, geçen...

Aksaray'daki çeşitli kazılarda bulunarak sergilenen 10 yetişkin, 3 çocuk ve kedi mumyasını, geçen yıl 20 bini aşkın kişi ziyaret etti. Aksaray Müzesi'nde, Ihlara Vadisi ve Çanlı Kilise'den çıkartılan yetişkin, çocuk ve kedi mumyalarının da aralarında bulunduğu 1300 eser sergileniyor. Müzenin giriş katında ziyaretçileri, Neolitik Çağ'dan Orta Çağ'a kadar eserler karşılıyor. Birinci katta ise Roma, Bizans ve Türk-İslam dönemi eserler, kronolojik sırayla sergileniyor.

İLGİLİ HABERLER

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı
2
TSE, KPSS 60 puanla en az 46 bin TL maaş ile memur, şoför, güvenlik görevlisi alımı yapıyor! Tam 14 ilde
3
Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek
4
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi
5
Aksaray Müzesi 20 Bini Aşkın Ziyaretçi Ağırladı
6
Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!
7
Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek