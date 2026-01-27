Menderes Bulvarı'nda Modern Üst Geçit 28 Ocak'ta Açılıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Baltalı Grup iş birliğiyle yapılan Batı Ege GYO Üst Geçidi, 28 Ocak Çarşamba saat 13.00'te Menderes Bulvarı'nda açılacak.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:24
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 17:24
Menderes Bulvarı'nda Modern Üst Geçit Hizmete Giriyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Baltalı Grup ortaklığıyla yapılan üst geçit açılıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Baltalı Grup arasında imzalanan protokol kapsamında, Menderes Bulvarı üzerinde inşa edilen modern üst geçit, 28 Ocak Çarşamba günü saat 13.00'te düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Kentte yaya güvenliğini artırmayı ve ulaşımı daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan proje, Batı Ege GYO Üst Geçidi adıyla hizmet verecek. Üst geçitte her iki tarafında bulunan asansör ve merdivenler bulunuyor; bu sayede özellikle yaşlılar, engelliler ve çocuklu aileler için güvenli ve konforlu bir geçiş imkanı sağlanacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşıma değer katan önemli yatırımları arasında yer alan üst geçidin açılış töreni Menderes Bulvarı'nda gerçekleştirilecek. Açılış programına tüm yurttaşlar davet edildi.

