Menderes Bulvarı'nda Modern Üst Geçit 28 Ocak'ta Açılıyor

Menderes Bulvarı'nda Modern Üst Geçit Hizmete Giriyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Baltalı Grup ortaklığıyla yapılan üst geçit açılıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Baltalı Grup arasında imzalanan protokol kapsamında, Menderes Bulvarı üzerinde inşa edilen modern üst geçit, 28 Ocak Çarşamba günü saat 13.00'te düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Kentte yaya güvenliğini artırmayı ve ulaşımı daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan proje, Batı Ege GYO Üst Geçidi adıyla hizmet verecek. Üst geçitte her iki tarafında bulunan asansör ve merdivenler bulunuyor; bu sayede özellikle yaşlılar, engelliler ve çocuklu aileler için güvenli ve konforlu bir geçiş imkanı sağlanacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşıma değer katan önemli yatırımları arasında yer alan üst geçidin açılış töreni Menderes Bulvarı'nda gerçekleştirilecek. Açılış programına tüm yurttaşlar davet edildi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BALTALI GRUP ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL KAPSAMINDA, MENDERES BULVARI ÜZERİNDE İNŞA EDİLEN MODERN ÜST GEÇİT, 28 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 13.00’TE DÜZENLENECEK TÖRENLE HİZMETE AÇILACAK.