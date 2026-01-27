Serdivan'da ulaşımı rahatlatacak proje: 32. Sokak, Sivritepe ve 340. Sokak birleşiyor

Serdivan'da ulaşımı rahatlatacak transit geçiş projesi

Serdivan ilçesinde trafik yükünü azaltacak ve merkez trafiğine girilmeden Kazımpaşa, Yazlık ve Yenikent bölgelerine doğrudan ulaşım sağlayacak proje kapsamında 32. Sokak, Sivritepe Caddesi ve 340. Sokak güzergahları birleştiriliyor.

Projenin kapsamı

Proje; sürücülerin Medeniyet Bulvarı'ndan başlayarak ilçe merkezi trafiğine takılmadan kuzey bölgelerine ulaşmasını hedefliyor. Çalışma, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

Çalışmalar ve son durum

Güzergahın en önemli bölümlerinden olan 340. Sokak'ta yol genişliği daha önceki 5 metre'den 10 metre'ye çıkarılarak ulaşım konforu artırıldı. Güzergah boyunca güvenlik amaçlı 5 metre yüksekliğinde taş duvar ve istinat duvarı imalatları tamamlandı.

Altyapı ve kazı-dolgu işlemlerinin ardından sokak sıcak asfalt ile kaplanarak modern bir görünüme kavuştu. Güzergah tamamen hizmete alındığında sürücüler, Medeniyet Bulvarı'ndan başlayarak ilçe merkezine girmeden doğrudan kuzey bölgelerine ulaşabilecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sıcak asfalt seriminin ardından kaldırım imalatı ve yaya korkuluklarının montajının gerçekleştirileceği ve güzergahın kısa süre içinde tam kapasiteyle vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.

