Muğla'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Başladı: Yılanlı ve Göktepe'de Müdahale

Meteoroloji uyarısının ardından Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar başladı; Yılanlı ve Göktepe'de Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:36
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 18:32
Muğla'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Başladı: Yılanlı ve Göktepe'de Müdahale

Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar etkisi başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kent genelinde başlayan sağanak yağış, düşük kesimlerde yağmura dönüşürken yüksek rakımlı alanlarda karla yer değiştirdi.

Özellikle Menteşe ilçesine bağlı Yılanlı mevkii'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede şiddetlendi.

Ekipler sahada: Karla mücadele sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme araçları, kar yağışının başlamasıyla bölgede çalışmalara başladı. Ekipler, başta Göktepe ve çevre köyler olmak üzere yüksek kesimlerde ulaşımın aksamaması için aralıksız kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

Kar yağışının yüksek rakımlı bölgelerde devam etmesi bekleniyor.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları