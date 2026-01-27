ADÜ Merkez Kampüs KYK Yolu 28 Ocak 2026'da Araç Trafiğine Kapatılıyor

ADÜ, Merkez Kampüs KYK Yolu'nu 28 Ocak 2026'den itibaren tadilat nedeniyle geçici olarak araç trafiğine kapatıyor; ring servisleri ADÜ Çarşı Durağı'ndan hizmet verecek.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:26
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 17:26
Ulaşım düzenlemesi ve ring servis açıklaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Merkez Kampüs KYK Yolu'nda yapılacak tadilat çalışmaları nedeniyle yolun 28 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçici olarak araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Üniversitenin resmi açıklamasında, söz konusu güzergahın tadilat çalışmaları süresince araç trafiğine kapalı kalacağı belirtildi. Açıklamada, bu süre zarfında ulaşımda izlenecek düzenlemelere de yer verildi.

Çalışmalar boyunca özel halk otobüsleri ve belediye otobüslerini kullanan öğrenci ve personele yönelik olarak, ulaşımın ADÜ Çarşı Durağı'nda sonlandırılması ve buradan sağlanacak ring servisleri aracılığıyla KYK yurtlarına erişimin sağlanacağı kaydedildi.

Yetkililer, yol kapatma ve ulaşım düzenlemeleri hakkında gelişmelerin duyurulmaya devam edeceğini açıkladı.

