DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,51 -0,03%
ALTIN
5.959,34 0,71%
BITCOIN
3.805.683,59 -0,76%

Alaca'da özel eğitim öğrencileri hastane korkusunu beyaz önlükle yendi

Alaca Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden özel eğitim öğrencileri, beyaz önlük giyip stetoskopla kalp dinleyip temsili reçete yazarak hastane korkusunu yendi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:10
Alaca'da özel eğitim öğrencileri hastane korkusunu beyaz önlükle yendi

Alaca'da özel eğitim öğrencileri hastane korkusunu beyaz önlükle yendi

Çorum’un Alaca ilçesinde, özel eğitim gören öğrenciler hastane ortamına alışmaları ve sağlık çalışanlarına yönelik önyargıları kırmak amacıyla Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ziyaretin detayları

Etkinlik sırasında öğrenciler beyaz önlük giydi. Doktorların rehberliğinde stetoskopla kalp atışı dinleyen öğrenciler, temsili reçeteler yazarak ve muayene masasında bulunan cihazları inceleyerek hastane ortamını yakından tanıdı.

Ziyaretin sonunda öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde kendi emekleriyle hazırladıkları hediyeleri sağlık çalışanlarına takdim ederek teşekkürlerini iletti.

ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ HASTANE KORKULARINI BEYAZ ÖNLÜK GİYİP...

ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ HASTANE KORKULARINI BEYAZ ÖNLÜK GİYİP, STETOSKOPLA KALP DİNLEYİP, REÇETE YAZARAK YENDİ.

ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ HASTANE KORKULARINI BEYAZ ÖNLÜK GİYİP...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Dondurucu Soğuk: Sakaltutan Geçidi'nde -14,0°C
2
Bayburt'ta Termometreler Eksi 18,1'i Gösterdi
3
Adıyaman'da Kar: 3 Uçuş İptal, Yollarda Kazalar
4
Iğdır İl Özel İdaresi: Ferhat Akkuş Mahkeme Kararıyla Yeniden Genel Sekreter
5
Elazığ-Diyarbakır Karayolu 45-78. Km Arası Ağır Taşıtlara Kapandı
6
Van'da 569 yerleşim yeri yolunun 506'sı yeniden ulaşıma açıldı
7
Bilecik'te Huzurevinde 'Salçalı Ekmek' Etkinliği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları