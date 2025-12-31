Alaca'da özel eğitim öğrencileri hastane korkusunu beyaz önlükle yendi
Çorum’un Alaca ilçesinde, özel eğitim gören öğrenciler hastane ortamına alışmaları ve sağlık çalışanlarına yönelik önyargıları kırmak amacıyla Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Ziyaretin detayları
Etkinlik sırasında öğrenciler beyaz önlük giydi. Doktorların rehberliğinde stetoskopla kalp atışı dinleyen öğrenciler, temsili reçeteler yazarak ve muayene masasında bulunan cihazları inceleyerek hastane ortamını yakından tanıdı.
Ziyaretin sonunda öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde kendi emekleriyle hazırladıkları hediyeleri sağlık çalışanlarına takdim ederek teşekkürlerini iletti.
