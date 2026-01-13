Alanya'da Denizde Hortum Okurcular Mahallesi Açıklarında Görüntülendi

Karaya Ulaşmadan Etkisini Yitirdi

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında denizde oluşan hortum, karaya ulaşamadan gözlerden kayboldu.

Okurcular Mahallesi açıklarında dün saat 10.00 sıralarında ortaya çıkan hortum, yaklaşık 10 dakika boyunca etkili oldu.

Kıyıdan da görülebilen hortum daha sonra etkisini yitirdi ve gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.

Doğa olayı, Alanya Okurcalar bölgesinde yeni yılda görülen ilk hortum olarak kayıtlara geçti.

