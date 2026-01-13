Alanya'da Denizde Hortum Okurcular Mahallesi Açıklarında Görüntülendi

Alanya Okurcular açıklarında dün saat 10.00'da denizde oluşan hortum yaklaşık 10 dakika etkili oldu; karaya ulaşmadan söndü ve vatandaşlarca kaydedildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:28
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:28
Alanya'da Denizde Hortum Okurcular Mahallesi Açıklarında Görüntülendi

Alanya'da Denizde Hortum Okurcular Mahallesi Açıklarında Görüntülendi

Karaya Ulaşmadan Etkisini Yitirdi

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında denizde oluşan hortum, karaya ulaşamadan gözlerden kayboldu.

Okurcular Mahallesi açıklarında dün saat 10.00 sıralarında ortaya çıkan hortum, yaklaşık 10 dakika boyunca etkili oldu.

Kıyıdan da görülebilen hortum daha sonra etkisini yitirdi ve gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.

Doğa olayı, Alanya Okurcalar bölgesinde yeni yılda görülen ilk hortum olarak kayıtlara geçti.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİ AÇIKLARINDA, DÜN SABAH SAATLERİNDE DENİZDE ÇIKAN HORTUM KORKUTTU....

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİ AÇIKLARINDA, DÜN SABAH SAATLERİNDE DENİZDE ÇIKAN HORTUM KORKUTTU. YAKLAŞIK 10 DAKİKA ETKİLİ OLAN HORTUM KARAYA ULAŞAMADAN GÖZLERDEN KAYBOLDU.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİ AÇIKLARINDA, DÜN SABAH SAATLERİNDE DENİZDE ÇIKAN HORTUM KORKUTTU....

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çermik'te Kuyu ve Kalaç Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı
2
Yalova’da Gökçe Barajı %15’e Yükseldi: Su Kesintileri Sona Erdi
3
Ümraniye Belediyesi'nden 5-12 Yaş Çocuklara Ücretsiz Yarıyıl Etkinlikleri
4
Yunus Emre Sosyal Tesisi'nin Temeli Atıldı — Denizli'de 2026 Yatırım Yılı Başlıyor
5
Harput’ta Yoğun Kar Ağaçların Dallarını Kırdı
6
Tunceli'de Nadir Görüntü: Nesli Tehlike Altındaki Su Samuru Karlar Arasında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları