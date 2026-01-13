Bolu'da Kar Mağduru Yılkı Atları Belediye Ekipleri Tarafından Beslendi

Günlerdir etkili olan soğuk hava ve aralıklarla devam eden kar yağışı, Bolu'da yaban hayatını olumsuz etkiledi. Yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları, kent merkezine doğru inmeye başladı.

Vatandaş İhbarı ve Müdahale

Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki At Yaylası'nda yaşayan atlar, Kürkçüler Mahallesi sınırlarına kadar geldi. Sürü halinde hareket eden atlar, Bolu eski Güzel Sanatlar Lisesi bahçesine girince durumu gören vatandaşlar belediye yetkililerine bildirdi.

Belediye Ekiplerinin Besleme Çalışması

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri, okul bahçesine çuvallarla saman getirerek aç kalan yılkı atlarını besledi. Ekiplerin müdahalesiyle atların kısa süreli de olsa yiyecek bulması sağlandı.

Olay, bölgedeki soğuk hava koşullarının yaban hayatı üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

BOLU’DA KARLI HAVADA YİYECEK BULMAKTA ZORLANAN YABANİ YILKI ATLARI ŞEHİR MERKEZİNE İNDİ. VATANDAŞIN İHBARI ÜZERİNE BÖLGEYE GELEN BELEDİYE EKİPLERİ, OKUL BAHÇESİNE GİREN ATLARI SAMANLA BESLEDİ.