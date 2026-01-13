Güzeldere Menderesleri'nde Kartpostallık Kar Manzarası

Tatvan-Hizan yolunda beyaz örtü hayran bıraktı

Bitlis’in Tatvan ile Hizan ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu üzerinde yer alan Güzeldere menderesleri, etkili olan kar yağışıyla birlikte adeta kartpostallık manzaralara sahne oldu.

Beyaza bürünen dağlar arasında kıvrıla kıvrıla uzanan menderesler, bölgeye gelen doğaseverlerin ve yol üzerindeki sürücülerin büyük ilgisini çekti. Karla kaplanan vadide ortaya çıkan eşsiz görüntüler, bölgenin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bitlis ve ilçeleri, önemli kış turizm destinasyonlarından biri olarak biliniyor. Etkili kar yağışının ardından oluşan beyaz örtü, özellikle Tatvan-Hizan yolu üzerinde bulunan ve her mevsim ayrı bir güzellik sunan Güzeldere Vadisi'ndeki menderesler için kartpostallık sahneler oluşturdu.

Oluşan bu manzaralar, bölgenin turistik cazibesini yeniden vurgularken fotoğraf meraklıları ve ziyaretçiler için de dikkat çekici kareler sundu.

