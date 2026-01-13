Murat Kurum: Maltepe'de 'Yarısı Bizden' ile Sağlam ve Güvenli Yuvalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Maltepe'de Yarısı Bizden kampanyasından yararlanan vatandaşların görüntülerini paylaşarak "Sağlam ve güvenli yuvalar hayal değil. İstanbul’da riskli yapıları dönüştürmeye devam ederken, Maltepe de ‘Yarısı Bizden’ dedi. Hak sahibi kardeşlerimiz evlerine ve iş yerlerine kavuştu" dedi.

Kampanyanın kapsamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 2023 yılında başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası ile İstanbul’da riskli yapıların dönüşümü hızlandı.

Kampanya kapsamında bina bazlı dönüşümlerde hak sahiplerine bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma yardımı olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin lira destek sağlanıyor. İş yerleri için ise 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira taşınma yardımı içeren 1 milyon liralık destek veriliyor.

Alan bazlı, site benzeri büyük dönüşümlerde inşaatlar TOKİ veya Emlak Konut tarafından üstleniliyor. Ayrıca 875 bin lira hibe bina maliyetinden düşürülerek kalan tutar uygun taksitlere bölünüyor.

Maltepe'de tamamlanan dönüşüm

İstanbul Maltepe’de Yarısı Bizden’den faydalanan hak sahipleri 11 konut ve 3 yerinin yer aldığı depreme dayanıklı yeni binalarına kavuştu. Bakan Kurum, bu çalışmaları paylaşırken güvenli yuva vurgusu yaptı.

Hak sahiplerinin deneyimleri

Nesime Kıraç: "Binamız eskiydi. Evimizin ısınmaması, asansörümüzün olmaması gibi sorunlar da vardı ancak dönüşüme karar vermemizin başlıca nedeni depremdi. Herkesi ikna ettim. Alınan karotun sonucu bina çürük çıktı. Devletin işin içinde olması bana çok güven verdi, denetim vardı. 2 yılı bulmadan evimize yerleştik. Ben herkese tavsiye ederim. Hiçbir sıkıntı çekmedik. Binamız da yapıldı. Ben misafir ağırlamaktan canım çıktı; hepsine tavsiye ettim. Hiç korkmayın sıkıntı çekmezsiniz dedim. İçinde mis gibi oturuyoruz"

Hakan Barut: "Ben bunu yaşamış bir olarak; ‘devletten kira yardımı aldım, Yarısı Bizden ile biz bunu yaptık’ diye çevremdekilere söylüyorum. Hak ediş usulü ile müteahhitlere ödeme yapıldığı için sonuçta inşaat ilerledikçe devlet denetliyor ve ödüyor bu bizim için de güvence oldu. Biz bina yıkılırken de mesela ne kadar demir çıktığını görüyorduk. Şimdi yapılana bakıyoruz arada uçurum kadar fark var. Yeni sistemde her şey denetleniyor, ona göre inşaat yapılıyor. Hakikaten eskisiyle kıyaslanmayacak kadar güvenilir."

