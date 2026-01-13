Düzce'de 65 Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Düzce'de etkili kar nedeniyle kapanan 65 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin gece başlayan çalışmasıyla sabaha karşı yeniden ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:49
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:49
Düzce'de 65 Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Düzce'de 65 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

Karla mücadelede ekipler yoğun mesai yürüttü

Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 65 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından teyakkuza geçen ekipler, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte sahada operasyonlara başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağış sonucu kapanan yollar, ekiplerin yoğun mesaisiyle sabah saatlerinde tekrar trafiğe açıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için iş makineleriyle kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

DÜZCE'DE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE KAPANAN 65 KÖY YOLU, İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN...

DÜZCE'DE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE KAPANAN 65 KÖY YOLU, İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI.

DÜZCE'DE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE KAPANAN 65 KÖY YOLU, İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gümüşhane'de Kar 30 Santimetreye Ulaştı
2
Kayseri'de 149 Mahallede Ulaşım Kapalı — Karla Mücadele Aralıksız
3
Başkan Çolakbayrakdar: Kocasinan'da 24 Saat Kar Temizliği
4
Antalya'nın Yüksek Kesimlerinde Karla Mücadele: Akseki, Alanya, Elmalı'da Ekipler Sahada
5
Afyonkarahisar'da Kar Altında Frig Vadisi'nden Kartpostallık Görüntüler
6
Bülent Keser Düzce Yapı Sanatları Esnaf Odası Başkanlığında Güven Tazeledi
7
Düzce Belediyesi'nden BELMEK Kursiyerlerine Teorik ve Uygulamalı Yangın Eğitimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları