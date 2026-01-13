Düzce'de 65 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı
Karla mücadelede ekipler yoğun mesai yürüttü
Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 65 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından teyakkuza geçen ekipler, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte sahada operasyonlara başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağış sonucu kapanan yollar, ekiplerin yoğun mesaisiyle sabah saatlerinde tekrar trafiğe açıldı.
İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için iş makineleriyle kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
DÜZCE'DE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE KAPANAN 65 KÖY YOLU, İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI.