Aydos Ormanı Beyaza Büründü: Kartpostallık Kar Manzarası

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla Aydos Ormanı sabahın ilk ışıklarında havadan görüntülendi; ağaçlar ve yollar kartpostallık beyaz örtüyle kaplandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:41
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:43
Havadan görüntüler görenleri mest etti

İstanbul’da dünden bu yana yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde Aydos Ormanı’nda etkileyici kareler oluşturdu.

Aydos Ormanı ve çevresindeki ağaçlar ile yollar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte beyaza büründü. Havadan kaydedilen görüntülerde tüm alanın karla kaplandığı net biçimde görüldü.

Pendik ve Kartal başta olmak üzere ilçelerde de aralıklı olarak devam eden kar yağışının ardından ortaya çıkan kartpostallık manzaralar izleyenleri mest etti.

Yoğun kar örtüsü, bölgedeki doğal dokuyu ön plana çıkarırken, havadan çekilen görüntüler sosyal medyada dikkat çeken sahneler arasında yer aldı.

