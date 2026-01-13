Aydınlar'da Drone ile Kurt Sürüsü Görüntülendi

Aydınlar'da drone ile kaydedilen kurt sürüsü

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi Aydınlar beldesinde, doğada nadir rastlanan anlardan biri dron kamerasına yansıdı. Kırsal alanda yapılan çekimlerde, bir kurt sürüsünün birlikte ve düzenli şekilde ilerlediği anlar kaydedildi.

Görüntüler ve tanık açıklaması

Beldeye yakın dağlık bölgede hobi amaçlı dron uçuran bir vatandaş, sürü halinde ilerleyen kurtları fark etti. Yaklaşık birkaç dakika süren kayıtlarda kurtların araziyi kontrol ederek ilerlediği görüldü. Görüntüleri kaydeden Orhan Amen, "Doğanın içinde böyle bir ana tanıklık etmek heyecan vericiydi. Kurtlar beni fark edince yön değiştirip uzaklaştı" dedi.

Yaban hayatı uyarısı

Kayıtlar, yaban hayatının korunmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, vatandaşları özellikle akşam ve gece saatlerinde kırsal alanlarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

