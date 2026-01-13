Aydınlar'da Drone ile Kurt Sürüsü Görüntülendi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Aydınlar beldesinde dron kamerasına yansıyan kurt sürüsü, yaban hayatının korunmasının önemini yeniden gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 09:10
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 09:13
Aydınlar'da Drone ile Kurt Sürüsü Görüntülendi

Aydınlar'da drone ile kaydedilen kurt sürüsü

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi Aydınlar beldesinde, doğada nadir rastlanan anlardan biri dron kamerasına yansıdı. Kırsal alanda yapılan çekimlerde, bir kurt sürüsünün birlikte ve düzenli şekilde ilerlediği anlar kaydedildi.

Görüntüler ve tanık açıklaması

Beldeye yakın dağlık bölgede hobi amaçlı dron uçuran bir vatandaş, sürü halinde ilerleyen kurtları fark etti. Yaklaşık birkaç dakika süren kayıtlarda kurtların araziyi kontrol ederek ilerlediği görüldü. Görüntüleri kaydeden Orhan Amen, "Doğanın içinde böyle bir ana tanıklık etmek heyecan vericiydi. Kurtlar beni fark edince yön değiştirip uzaklaştı" dedi.

Yaban hayatı uyarısı

Kayıtlar, yaban hayatının korunmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, vatandaşları özellikle akşam ve gece saatlerinde kırsal alanlarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BİTLİS'İN ADİLCEVAZ İLÇESİ AYDINLAR BELDESİNDE DOĞADA NADİR RASTLANAN ANLARDAN BİRİ DRON...

BİTLİS'İN ADİLCEVAZ İLÇESİ AYDINLAR BELDESİNDE DOĞADA NADİR RASTLANAN ANLARDAN BİRİ DRON KAMERASINA YANSIDI. KIRSAL ALANDA YAPILAN ÇEKİMLER SIRASINDA BİR KURT SÜRÜSÜNÜN BİRLİKTE HAREKET ETTİĞİ ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ.

BİTLİS'İN ADİLCEVAZ İLÇESİ AYDINLAR BELDESİNDE DOĞADA NADİR RASTLANAN ANLARDAN BİRİ DRON...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı’da Dondurucu Soğuk: Murat Nehri Dondu, Çatılarda Buz Sarkıtları Oluştu
2
Mehmet Sekmen ve İbrahim Küçükoğlu, Çalışan Gazeteciler Günü'nde Erzurum Medyasıyla Buluştu
3
Kemaliye'de Şırzı Köprüsü Tüneli Girişinde Tel Örgü Çökmesi Sürücüleri Tehlikeye Atıyor
4
Düzce'de Kar Sürprizi: Kent Beyaza Büründü
5
Muş'ta Gazeteciler Yürüyerek İş Makinesine Yolu Tarif Etti
6
Hınıs’ta 4 Metrelik Buz Kütlesi İlgi Çekti
7
Tortum Gölü'nde Sazlı Sözlü Kano Etkinliği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları