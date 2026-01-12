Alanya'da Heyelan: Kapanan Yolları Açma Çalışmaları Sürüyor

Antalya'nın Alanya'da meteorolojinin sarı kod uyarısı sonrası heyelanlar oldu; ekipler Taşatan, Akçatı, Kızılcaşehir ve Gümüşkavak'ta yolları açmak için yoğun çalışmalar yürütüyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:38
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:38
Alanya'da heyelan nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde, Meteoroloji’nin sarı kod uyarısı ile birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış, fırtına ve kar nedeniyle ilçenin kırsal mahalle yollarında heyelanlar yaşandı.

Ekipler gece boyunca müdahale etti

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, Taşatan bölgesinde heyelan nedeniyle yola düşen ve trafik için tehlike oluşturan kayaları kaldırmak için gece boyunca çalıştı. Yoğun kar ve fırtına altında gerçekleştirilen çalışmaların gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Akçatı ve Kızılcaşehir Mahallesi grup yolunda, yoğun yağışlar sonrası toprakla dolan şarampoller temizlendi.

Gümüşkavak Mahallesi grup yolunda ise heyelan nedeniyle yola düşen toprak ve kayalar ekiplerin çalışmalarıyla kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.

