Alanya'da Heyelan: Kapanan Yolları Açma Çalışmaları Sürüyor

Alanya'da heyelan nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde, Meteoroloji’nin sarı kod uyarısı ile birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış, fırtına ve kar nedeniyle ilçenin kırsal mahalle yollarında heyelanlar yaşandı.

Ekipler gece boyunca müdahale etti

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, Taşatan bölgesinde heyelan nedeniyle yola düşen ve trafik için tehlike oluşturan kayaları kaldırmak için gece boyunca çalıştı. Yoğun kar ve fırtına altında gerçekleştirilen çalışmaların gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Akçatı ve Kızılcaşehir Mahallesi grup yolunda, yoğun yağışlar sonrası toprakla dolan şarampoller temizlendi.

Gümüşkavak Mahallesi grup yolunda ise heyelan nedeniyle yola düşen toprak ve kayalar ekiplerin çalışmalarıyla kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.

METEOROLOJİ’NİN SARI KOD UYARISI VERDİĞİ ANTALYA’DA KUVVETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. ALANYA’NIN KIRSAL MAHALLE YOLLARINDA DA YAĞIŞ, FIRTINA, KAR SEBEBİYLE HEYELANLAR YAŞANDI