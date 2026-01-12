ASKON'dan Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım'a Nezaket Ziyareti

İş dünyası ve ilçenin huzur-güven gündemdeydi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Tuncay Kaldırım, Yakutiye Kaymakamlığına yapılan bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti. Görüşmede ilçenin huzur ve güven ortamı, bölgedeki ticari faaliyetler ve iş dünyasının katkıları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Kaymakam Kaldırım, nazik ziyaretleri için ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Emre Yazıcıoğlu, Erdem Selçuk ve Abdullah Güllüce'ye teşekkür etti.

Başkan Turan, ziyaret anısına Kaymakam Kaldırım’a 'ASKON' tabak hediye etti.

