Mersin'de çaya düşen sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

Mersin'de Deliçay mevkiinde aracıyla akarsuya düşen M.İ., itfaiye ekiplerinin su üstü ve su altı arama-kurtarma çalışmasıyla kurtarıldı; sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 18:45
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 18:45
Mersin'de çaya düşen sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

Mersin'de çaya düşen sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

Mersin'de meydana gelen kazada çaya düşen ve akıntı nedeniyle mahsur kalan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay yeri ve kaza nedeni

Olay, Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Deliçay mevkiinde yaşandı. M.İ., yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla Deliçay'daki akarsuya uçtu.

Kurtarma çalışması

Kazanın ardından araçtan kendi imkanlarıyla çıkan M.İ., çaydaki akıntının şiddeti nedeniyle güvenli bir noktaya ulaşamayarak mahsur kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, paletli iş makinesi desteğiyle titiz bir çalışma yürüttü. Ekipler tarafından kurtarılan M.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

