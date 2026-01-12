Balıkesir Anahtar Parti Gençlik Kolları'ndan İHA'ya 10 Ocak Ziyareti

Çağrı Ünal ve yönetimi gazetecilerin gününü kutladı

Balıkesir Anahtar Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Çağrı Ünal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA)'yı ziyaret etti.

Ziyarette İl Gençlik Kolları Başkanı Çağrı Ünal ile yönetim kurulu üyeleri; Teşkilat Başkanı Okan Sırlan, Yerel Yönetimler Başkanı Arifcan İlhan ve Şehircilik ve Afet Yönetimi Başkanı Furkan Aygören basın emekçilerinin zor şartlar altında önemli bir kamu görevi üstlendiğini vurguladı ve tüm gazetecilere çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda Anahtar Parti İl Gençlik Kolları tarafından, üzerinde İhlas Haber Ajansı yazısı bulunan özel tasarım tişört hediye edildi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

