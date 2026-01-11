Alanya'da sağanak, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve dolu yaşamı aksattı. Kısa sürede sokaklar beyaza bürünürken, birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

Ulaşımda aksamalar ve mahsur kalan araçlar

Dolu ve ani yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazı sürücüler su birikintileri nedeniyle güçlük yaşarken, bir otomobil de seyir halindeyken aşırı yağış nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Meteorolojik uyarı ve sahilde fırtına

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü ilçeye sarı kod uyarısı yaptı. Aşırı rüzgâr nedeniyle sahil kesiminde fırtınalı hava etkili olurken, dalgaların yükselmesi nedeniyle vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Yağış sonrası, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışmalar başlatıldı ve olumsuzluk yaşanan noktalarda müdahalelerin sürdüğü bildirildi.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ VE DOLU, GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ. ZAMAN ZAMAN ŞİDDETİNİ ARTIRAN YAĞIŞLA BİRLİKTE BAZI BÖLGELERDE DOLU YAĞIŞI GÖRÜLDÜ.