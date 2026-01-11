Alanya'da Sağanak, Dolu ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Alanya'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, dolu ve fırtına sokakları beyaza bürüdü, yollar göle döndü; müdahale çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 14:52
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 14:55
Alanya'da Sağanak, Dolu ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Alanya'da sağanak, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve dolu yaşamı aksattı. Kısa sürede sokaklar beyaza bürünürken, birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

Ulaşımda aksamalar ve mahsur kalan araçlar

Dolu ve ani yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazı sürücüler su birikintileri nedeniyle güçlük yaşarken, bir otomobil de seyir halindeyken aşırı yağış nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Meteorolojik uyarı ve sahilde fırtına

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü ilçeye sarı kod uyarısı yaptı. Aşırı rüzgâr nedeniyle sahil kesiminde fırtınalı hava etkili olurken, dalgaların yükselmesi nedeniyle vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Yağış sonrası, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışmalar başlatıldı ve olumsuzluk yaşanan noktalarda müdahalelerin sürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

