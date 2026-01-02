DOLAR
43,04 -0,17%
EURO
50,48 0,25%
ALTIN
6.045,75 -1,35%
BITCOIN
3.845.305,33 -1,23%

Alanya İncekum'da D-400 Düzenlemesi Esnafı Sokağa Döktü: 'Müşteri Kaybı' Endişesi

D-400'deki kavşak ve yol değişikliği, yaya geçidi ile trafik ışıklarının kaldırılması Kervansarayı Hanı esnafında müşteri kaybı endişesi oluşturdu; esnaf yetkililerden acil çözüm istiyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:20
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:37
Alanya İncekum'da D-400 Düzenlemesi Esnafı Sokağa Döktü: 'Müşteri Kaybı' Endişesi

Alanya İncekum'da D-400 düzenlemesi esnafı sokağa döktü

Antalya'nın Alanya ilçesi İncekum Mahallesi'nde D-400 kara yolu üzerinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yapılan yol ve kavşak düzenlemesi, bölge esnafının tepkisini çekti. Yaya geçidinin kapatılması, trafik ışıklarının kaldırılması ve kavşağın iptal edilmesi nedeniyle Kervansarayı Hanı esnafı, müşteri kaybı yaşadıklarını ileri sürerek basın açıklaması yaptı.

Esnafın tepkisi

Kervansarayı Hanı adına konuşan Yusuf Bahçe, Dr. Ülkü Güney Bulvarı üzerindeki düzenlemelerin hem trafik güvenliğini hem de ticari hayatı olumsuz etkilediğini belirtti. Bahçe, 'Kervansarayı Hanı esnafları olarak, bölgemizdeki ciddi trafik ve güvenlik sorunlarına karşı artık sessiz kalamayacağımızı kamuoyuna duyurmak isteriz,' dedi.

Bahçe, kavşak ve yolun kalıcı olarak kapatılmasının, trafik ışıklarının kaldırılmasının ve yaya geçidinin iptal edilmesinin hem araç hem de yaya trafiğini ciddi şekilde aksattığını; bunun esnafın geçim kaynağını doğrudan tehdit ettiğini vurguladı.

Talep ve çağrı

Esnaf adına yapılan açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne çağrı yapılarak, düzenlemenin acilen yeniden gözden geçirilmesi ve trafik akışını ile yaya güvenliğini sağlayacak kalıcı çözümler getirilmesi istendi. Talepler arasında yaya geçişlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla üst geçit veya benzeri etkili güvenlik önlemlerinin derhal uygulanması bulunuyor.

Ekonomik etkiler

Bahçe, işyerlerinin günlük müşteri trafiğinin yüzde 5’e varan oranlarda düştüğünü ve ciro kaybının her geçen gün arttığını belirterek, bu durumun bölgedeki tedarikçiler, çalışanlar ve turizm ekonomisi üzerinde de doğrudan etkileri olduğunu ifade etti. 'İşyerlerimizin faaliyetleri sekteye uğradığında, bölge ekonomisinin canlılığı ve istihdam da olumsuz etkilenmektedir,' diye ekledi.

Esnaf, düzenlemenin sürdürülebilir şekilde yeniden planlanmasını ve mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyor; aksi halde bölgedeki ticari hayatın ve vatandaşların güvenliğinin tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNE BAĞLI İNCEKUM MAHALLESİ’NDE D-400 KARAYOLU ÜZERİNDE KARAYOLLARI GENEL...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNE BAĞLI İNCEKUM MAHALLESİ’NDE D-400 KARAYOLU ÜZERİNDE KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN YOL VE KAVŞAK DÜZENLEMESİ, BÖLGE ESNAFINI ZOR DURUMDA BIRAKTI. YAYA GEÇİDİNİN KAPATILMASI, TRAFİK IŞIKLARININ KALDIRILMASI VE KAVŞAĞIN İPTAL EDİLMESİ SONRASI MÜŞTERİ KAYBI YAŞADIKLARINI BELİRTEN KERVANSARAYI HANI ESNAFLARI, BASIN AÇIKLAMASI YAPARAK YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNE BAĞLI İNCEKUM MAHALLESİ’NDE D-400 KARAYOLU ÜZERİNDE KARAYOLLARI GENEL...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Böğürdelen İlkokulu’nda Hasköy Gençlik Merkezi Gönüllüleriyle Neşeli Etkinlik
2
Atatürk Üniversitesi'nde Karla Mücadele 7/24
3
Kütahya'da Yörük-Türkmen Kültür Gecesi: 'Örf ve Adetlerimizi Yaşatıyoruz'
4
Ülkü Ocakları Düzce'den Şehitler İçin Lokum İkramı
5
Malatya 3. Etap Ada Dışı Altyapı: İnönü Caddesi'nde Yeni Yağmur ve İçme Suyu Hatları
6
Muş’ta Berberler Kardan Adamı Tıraş Etti
7
Mehmet Kuş, karda zarar gören Eyyübiye esnafını ziyaret etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları