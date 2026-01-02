Alanya İncekum'da D-400 Düzenlemesi Esnafı Sokağa Döktü: 'Müşteri Kaybı' Endişesi

Alanya İncekum'da D-400 düzenlemesi esnafı sokağa döktü

Antalya'nın Alanya ilçesi İncekum Mahallesi'nde D-400 kara yolu üzerinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yapılan yol ve kavşak düzenlemesi, bölge esnafının tepkisini çekti. Yaya geçidinin kapatılması, trafik ışıklarının kaldırılması ve kavşağın iptal edilmesi nedeniyle Kervansarayı Hanı esnafı, müşteri kaybı yaşadıklarını ileri sürerek basın açıklaması yaptı.

Esnafın tepkisi

Kervansarayı Hanı adına konuşan Yusuf Bahçe, Dr. Ülkü Güney Bulvarı üzerindeki düzenlemelerin hem trafik güvenliğini hem de ticari hayatı olumsuz etkilediğini belirtti. Bahçe, 'Kervansarayı Hanı esnafları olarak, bölgemizdeki ciddi trafik ve güvenlik sorunlarına karşı artık sessiz kalamayacağımızı kamuoyuna duyurmak isteriz,' dedi.

Bahçe, kavşak ve yolun kalıcı olarak kapatılmasının, trafik ışıklarının kaldırılmasının ve yaya geçidinin iptal edilmesinin hem araç hem de yaya trafiğini ciddi şekilde aksattığını; bunun esnafın geçim kaynağını doğrudan tehdit ettiğini vurguladı.

Talep ve çağrı

Esnaf adına yapılan açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne çağrı yapılarak, düzenlemenin acilen yeniden gözden geçirilmesi ve trafik akışını ile yaya güvenliğini sağlayacak kalıcı çözümler getirilmesi istendi. Talepler arasında yaya geçişlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla üst geçit veya benzeri etkili güvenlik önlemlerinin derhal uygulanması bulunuyor.

Ekonomik etkiler

Bahçe, işyerlerinin günlük müşteri trafiğinin yüzde 5’e varan oranlarda düştüğünü ve ciro kaybının her geçen gün arttığını belirterek, bu durumun bölgedeki tedarikçiler, çalışanlar ve turizm ekonomisi üzerinde de doğrudan etkileri olduğunu ifade etti. 'İşyerlerimizin faaliyetleri sekteye uğradığında, bölge ekonomisinin canlılığı ve istihdam da olumsuz etkilenmektedir,' diye ekledi.

Esnaf, düzenlemenin sürdürülebilir şekilde yeniden planlanmasını ve mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyor; aksi halde bölgedeki ticari hayatın ve vatandaşların güvenliğinin tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.

