Osmaniye'de Çocuk Büfede Topu Pompayla Şişirdi; Büfe Sahibi Şikayetçi Olmadı

Osmaniye'de çocuk büfede topu pompayla şişirdi, sahibi şikayetçi olmadı

Osmaniye'de Cebelibereket Konteyner Çarşı'da bulunan bir büfeye giren çocuğun, raftan aldığı topun havasının inik olduğunu fark edip işyerindeki pompayla topu şişirdiği anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerdeki anlar

Güvenlik kamerası kayıtlarında, çocuğun büfeye girip raftan topu aldığı, pompayla topu şişirdiği, ardından dolaptan içecek alıp bisküvi yediği ve daha sonra ayrıldığı görülüyor. Olay, depremzede esnaflar için kurulan Cebelibereket Konteyner Çarşı içinde meydana geldi.

Büfe sahibinin açıklaması

Olayı sonradan fark eden büfe sahibi Harun Kuştaş, yaşananlara hoşgörüyle yaklaştığını belirterek çocuk hakkında şikayetçi olmadığını söyledi. Kuştaş, "Çocuk olduğu için şikayette bulunmayıp böyle insanları topluma kazandırmamız gerektiği için şikayetçi olmadım" dedi.

Kuştaş, daha önce de benzer olaylar yaşandığını anlatarak, sözlerine şöyle devam etti: "Saat gece 2 itibariyle bir şahsın iş yerime girdiğini kamera görüntüsünden gördüm. Sabah komşular bana haber etti. Ben sabah 7’de iş yerime geldiğimde kapı açık vaziyetteydi. Görüntüleri izlediğimde 10-12 yaşlarında bir şahsın içeride yarım saat dolandığına topu alıp diğer iş yerine geçip orada şişirmeye çalışıp tekrar şişirmeyip diğer konteynıra gelip, burada topu şişirip, eline de bir kola şişesi alıp orada kola içtiğini izledikten sonra daha önceki iş yerimde de yaşandığını, fakat ben bu konuda çocuk olduğu için şikayette bulunmayıp böyle insanları topluma kazandırmamız dolayısıyla şikayetçi olmadım. Kendisi eğer bizi izliyorsa, gelirse yardımcı oluruz haddi manevi konularda".

Olayın görüntüleri ve büfe sahibinin hoşgörülü yaklaşımı sosyal medyada önemle paylaşılarak gündem oldu.

