Hakkari-Yüksekova Kara Yolu'na Çığ Düştü: Trafik Kapandı, Ekipler Müdahale Etti

Hakkari-Yüksekova Kara Yolu'na Çığ Düştü
Olay ve etkileri
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Hakkari-Yüksekova kara yoluna dağdan kopan kar kütleleri düştü. Çığın etkisiyle kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı ve yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Müdahale ve yolun açılması
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle başlattıkları çalışma sonucu kar yığınlarını temizledi ve yolu yeniden trafiğe açtı.
Güvenlik uyarıları
Bölgede güvenlik önlemlerini artıran ekipler, sürücüleri yaşanabilecek yeni çığ tehlikelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları HAKKARİ-YÜKSEKOVA KARAYOLUNA ÇIĞ DÜŞMESİ SONUCU KAPANAN ULAŞIM, KARAYOLLARI EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE NORMALE DÖNDÜ.
