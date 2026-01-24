Hakkari-Yüksekova Kara Yolu'na Çığ Düştü: Trafik Kapandı, Ekipler Müdahale Etti

Hakkari-Yüksekova Kara Yolu'na Çığ Düştü

Olay ve etkileri

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Hakkari-Yüksekova kara yoluna dağdan kopan kar kütleleri düştü. Çığın etkisiyle kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı ve yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Müdahale ve yolun açılması

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle başlattıkları çalışma sonucu kar yığınlarını temizledi ve yolu yeniden trafiğe açtı.

Güvenlik uyarıları