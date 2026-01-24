Hakkari-Yüksekova Kara Yolu'na Çığ Düştü: Trafik Kapandı, Ekipler Müdahale Etti

Hakkari-Yüksekova kara yolunda sabah oluşan çığ nedeniyle yol çift yönlü kapandı; Karayolları ekipleri iş makineleriyle müdahale edip yolu yeniden trafiğe açtı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 13:00
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 13:04
Hakkari-Yüksekova Kara Yolu'na Çığ Düştü: Trafik Kapandı, Ekipler Müdahale Etti

Hakkari-Yüksekova Kara Yolu'na Çığ Düştü

Olay ve etkileri

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Hakkari-Yüksekova kara yoluna dağdan kopan kar kütleleri düştü. Çığın etkisiyle kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı ve yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Müdahale ve yolun açılması

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle başlattıkları çalışma sonucu kar yığınlarını temizledi ve yolu yeniden trafiğe açtı.

Güvenlik uyarıları

Bölgede güvenlik önlemlerini artıran ekipler, sürücüleri yaşanabilecek yeni çığ tehlikelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları

HAKKARİ-YÜKSEKOVA KARAYOLUNA ÇIĞ DÜŞMESİ SONUCU KAPANAN ULAŞIM, KARAYOLLARI EKİPLERİNİN HIZLI...

HAKKARİ-YÜKSEKOVA KARAYOLUNA ÇIĞ DÜŞMESİ SONUCU KAPANAN ULAŞIM, KARAYOLLARI EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE NORMALE DÖNDÜ.

HAKKARİ-YÜKSEKOVA KARAYOLUNA ÇIĞ DÜŞMESİ SONUCU KAPANAN ULAŞIM, KARAYOLLARI EKİPLERİNİN HIZLI...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan Belediyesi'nden Yalnızçam Kayak Merkezi'ne Ücretsiz Servis
2
Sinop Boyabat’ta Nesli Tehlike Altında Üç Su Samuru Görüldü
3
Antalya Serik'te Sağanak: Köprüçayı Taştı, Taşkınlar Meydana Geldi
4
Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu
5
Başkan Başdeğirmen: Isparta’nın Su Sorununu Kalıcı Olarak Çözüyoruz
6
Darende'de Kar Coşkusu: Poşet ve Kartonla Kaydılar

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları