Niğde’nin Tek Kadın Ayakkabı Tamircisi: 16 Yaşındaki Esra Dinç

Niğde'nin tek kadın ayakkabı tamircisi 16 yaşındaki Esra Dinç, iki yıldır sürdürdüğü mesleğinde önyargıları kırıp kalfalığa ilerliyor; dükkanı devralmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:44
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:44
Niğde’nin Tek Kadın Ayakkabı Tamircisi: 16 Yaşındaki Esra Dinç

Niğde’nin Tek Kadın Ayakkabı Tamircisi: 16 Yaşındaki Esra Dinç

16 yaşındaki Esra Dinç, ailesi ve çevresinin "yapamaz" sözlerine rağmen Niğde'nin tek kadın ayakkabı tamircisi olarak iki yıldır sürdürdüğü mesleğiyle dikkat çekiyor.

Başlangıç ve aile tepkisi

Ailesi ve çevresinin ilk tepkilerine rağmen ayakkabı tamir tezgahının başına geçen Esra, daha önce bir çantacıda çalışırken iş yerinin kapanmasıyla yeni bir arayışa girmiş ve tanıdıkları aracılığıyla ayakkabı tamircisi Ramazan Aktaş ile tanışmış. İlk günlerde tereddüt yaşadığını şöyle anlattı: "Bir kız olarak beni alır mı diye çok düşündüm ama ‘Ben yaparım’ dedim. Elimi işten hiç çekmedim".

Esra, başlangıçta ailesinden olumsuz tepkiler aldığını ve en büyük desteği dedesinden gördüğünü belirtti. Dinç, süreci sözleriyle aktardı: "Ailem ilk zamanlar hiç istemedi, sadece dedem sen yaparsın, ben arkandayım dedi. Başka meslek de seçebilirdim ama benim merakım da vardı bu işe. Ailem tepki aldım önce. ‘Yapamazsın kız başına ne işin var orada?’ gitmeyeceksin falan dediler ilk başta. Dedem de ben arkndayım, her yolu ben açıyorum dedi. Ben de hep ondan güven alarak bu bu yollara geldim".

Mesleki hedefler ve eğitim

İki yıllık emeğin ardından ailesinin de artık kendisiyle gurur duyduğunu ifade eden Esra, eğitimine devam ettiğini ve okulda son yılına girdiğini söyledi. Hem derslerini sürdürdüğünü hem de işine sevgiyle devam ettiğini vurgulayan genç kalfa, şu anda kalfalık yolunda ilerlediğini, hedefinin ise ustalığa geçmek ve bir gün ustasını geride bırakarak alanda en iyi usta olmak olduğunu belirtti.

Esra, kadınların yapamayacağı iş olmadığına inandığını ve geleceğini mesleği üzerine kurmak istediğini söyleyerek, "ayakkabı üretim süreçlerini yakından takip ettiğini, özellikle deri üretimi, makineler ve taban yapımıyla ilgili videolar izleyerek kendini geliştirdiğini" de aktardı. Hedefinin ustasından dükkânı devralıp işletmek olduğunu, ustasının da bu konuda kendisine güvendiğini belirterek ileride ustasının yalnızca kontrol amaçlı dükkâna geleceğini ifade etti.

Haftada bir gün çıraklık okuluna giden, diğer günlerde ise tamirci dükkanında çalışan Esra'ya mesleğin inceliklerini öğreten usta Ramazan Aktaş, birkaç yıl içinde dükkanı kalfasına devrederek emekli olmayı hedefliyor.

Ustanın ve müşterinin değerlendirmesi

Usta Ramazan Aktaş, Esra'nın kısa sürede mesleğe uyum sağladığını belirterek, "İlk başta açıkçası çok umutlu değildim ama baktım ki işi ben söylemeden yapıyor, müşterilerle iletişimi çok iyi. Kısa sürede kendini gösterdi. Ayakkabı tamirciliğine ilgi giderek azaldı. Usta sayısı her geçen yıl düşüyor. Bu meslek bitecek deniyor ama insanlar olduğu sürece ayakkabı tamirciliği de olacak. İnşallah ilerleyen yıllarda bu dükkanı Esra’ya devredeceğim" ifadelerini kullandı.

Dükkânın müşterilerinden Cennet Baz ise, "Bir kadının bu mesleği yapması beni çok gururlandırdı. Ayakkabılarımı gönül rahatlığıyla teslim ediyorum" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

AİLESİ VE ÇEVRESİNİN “YAPAMAZ” SÖZLERİNE RAĞMEN NİĞDE’NİN TEK KADIN AYAKKABI TAMİRCİSİ OLAN 16...

AİLESİ VE ÇEVRESİNİN “YAPAMAZ” SÖZLERİNE RAĞMEN NİĞDE’NİN TEK KADIN AYAKKABI TAMİRCİSİ OLAN 16 YAŞINDAKİ ESRA DİNÇ, İKİ YILDIR SÜRDÜRDÜĞÜ MESLEĞİNDE GÖSTERDİĞİ AZİM VE YETENEKLE DİKKAT ÇEKİYOR.

AİLESİ VE ÇEVRESİNİN “YAPAMAZ” SÖZLERİNE RAĞMEN NİĞDE’NİN TEK KADIN AYAKKABI TAMİRCİSİ OLAN 16...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Çocuk Büfede Topu Pompayla Şişirdi; Büfe Sahibi Şikayetçi Olmadı
2
Hakkari-Yüksekova Kara Yolu'na Çığ Düştü: Trafik Kapandı, Ekipler Müdahale Etti
3
Bitlis'te UMKE'nin Hayat Kurtaran Müdahalesi: Tip 1 Diyabetli Çocuk Güvenle Hastaneye
4
Düzce'de DOSKİM Temel Aşamasına Geçti: Özel Bireylere İstihdam
5
Niğde’nin Tek Kadın Ayakkabı Tamircisi: 16 Yaşındaki Esra Dinç
6
Edirne Esetçe'de Aşılama Sırasında Yeni Doğan Kuzu Sevinci
7
Marmaris Adaköy Yolu Yenilendi: 8 milyon TL ile Sıcak Asfalt ve Kaldırım

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları