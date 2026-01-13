Samsun İtfaiyesi 2025'te 11 bin 761 müdahalede 5 bin 119 can kurtardı

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2025 yılı boyunca yürüttüğü kapsamlı müdahalelerle kentin güvenliğine önemli katkı sağladı. Ekipler, yıl içinde gerçekleşen olaylara hızlı ve koordineli müdahalelerle toplam 11 bin 761 vakada görev aldı ve 5 bin 119 canı kurtardı.

Yangınlara hızlı ve etkin müdahale

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, konut, iş yeri, sanayi tesisi, araç ve açık alanlarda çıkan yangınlara zamanında müdahale ederek büyük zararların önüne geçti. Ekipler; yıl boyunca 3 bin 443 yangına, afet, su baskını ve kurtarma gibi 8 bin 318 ihbara olmak üzere toplam 11 bin 761 olaya müdahale etti.

Ölümle yaşam arasındaki köprü: İtfaiye

İtfaiye teşkilatı, kaza, boğulma ve çeşitli sebeplerle mahsur kalma vakalarında da etkin rol oynadı. Kurtarma operasyonlarında 2 bin 817 vatandaş ve 2 bin 302 hayvan olmak üzere toplam 5 bin 119 canlı kurtarıldı.

Zamanla yarış

7 gün 24 saat esasına göre görev yapan itfaiye personeli, yangın ve kurtarma vakalarının yanı sıra su baskınları, fırtına ve trafik kazaları gibi olağanüstü durumlarda da sahada aktif görev aldı. Zamanında ve doğru müdahaleler sayesinde birçok olayda olası can kayıpları ve büyük maddi zararlar engellendi.

Başkan Halit Doğan'ın değerlendirmesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan yaptığı açıklamada: "Samsun İtfaiyemiz, deneyimli personeli, teknik donanımı ve güçlü araç filosu ile 7/24 hemşehrilerimizin yanında" dedi.

Ayrıca Başkan Doğan, şu ifadeleri kullandı: "İtfaiye teşkilatımız kent genelinde meydana gelen tüm olaylara hızlı ve etkili müdahalelerde bulunarak can ve mal güvenliğini korumak için büyük bir özveriyle görev yapıyor. Bu nedenle itfaiye teşkilatımıza tüm şehrimiz adına teşekkür ediyorum. İtfaiyecilik kutsal bir görev. Personelimiz bu farkındalıkla gece gündüz demeden fedakârca mesai yapıyor. Öte yandan yangın ve kazalarla mücadele yalnızca müdahaleyle sınırlı değil; önleyici çalışmalar ve bilinçlendirme faaliyetleri de büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmaları kararlılıkla sürdürüyor, personel eğitimleri ve tatbikatlarla teşkilatımızı her türlü olaya hazır tutuyoruz. Samsun İtfaiyesi, deneyimli personeli, teknik donanımı ve güçlü araç filosu ile 7/24 hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edecek".

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİ; DOĞAL AFETLERDEN YANGINLARA, KAZALARDAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KADAR GENİŞ BİR ALANDA YÜRÜTTÜĞÜ ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARI VE HIZLI, ETKİN MÜDAHALELERİYLE KENTİN GÜVENLİĞİNE GÜÇ KATTI. 2025 YILI BOYUNCA 11 BİN 761 VAKAYA MÜDAHALE EDEN EKİPLER, 5 BİN 119 CANIN KURTARILMASINI SAĞLADI.