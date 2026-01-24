Marmaris Adaköy Yolu Yenilendi: 8 milyon TL ile Sıcak Asfalt ve Kaldırım

Marmaris Adaköy Yolu Yenilendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme ve şehir içi yolları daha güvenli hale getirme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kanalizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Marmaris Adaköy Yolu güzergâhında sıcak asfalt ve kaldırım yenileme işleri hayata geçirildi.

Çalışmanın kapsamı

Yapılan uygulamalar kapsamında mevcut asfalt tabakası söküldü ve sıcak asfalt kaplama imalatları tamamlandı. Yol çalışmalarıyla eş zamanlı yürütülen lokal kaldırım düzenlemeleri sayesinde yaya güvenliği artırıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan çalışmalarla Adaköy yolu, sürücüler ve yayalar için daha güvenli, konforlu ve modern bir görünüme kavuştu.

Yerel temsilciler ne dedi?

Marmaris Adaköy Mahalle Muhtarı Sermin Güvenç, yapılan çalışmalardan memnuniyetini belirterek: "Yıpranan altyapı çalışmaları nedeniyle yolumuz bozulmuştu. Büyükşehir Belediyemizin yatırımıyla yolumuz yenilendi. Şu anda daha güvenli ve konforlu bir yola kavuştuk. Marmaris dünyaya açılan bir pencere. Bize her zaman desteklerinden dolayı yanımızda olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a çokça teşekkür ediyoruz" dedi.

Yatırım ve teknik bilgi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İnşaat Yüksek Mühendisi Batuhan Kodal ise çalışmanın mali ve teknik ayrıntılarını paylaştı: "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Marmaris ilçemizde şehir içi yollara verdiğimiz önem doğrultusunda MUSKİ tarafından yürütülen kanalizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla kurumumuzla koordineli planlama çerçevesinde toplam 8 milyon TL yatırımla Adaköy yolu güzergâhında sıcak asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarına başladık. Bu kapsamda yaklaşık Bin metrelik hatta mevcut asfalt tabakasının sökümü, sıcak asfalt kaplama imalatlarıyla birlikte lokal kaldırım düzenlemelerini tamamladık" dedi.

Başkan Aras'ın değerlendirmesi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran projelere öncelik verdiklerini belirterek, Marmaris’te ulaşımda konfor ve güvenliğe önem verdiklerini; altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde üstyapıyı hızlıca yenileyerek vatandaşların mağduriyet yaşamamasını sağladıklarını söyledi. Başkan Aras, Adaköy yolunun yenilenmesiyle bölge sakinlerinin daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuştuğunu vurguladı.

Sonuç olarak, tamamlanan çalışmalar Adaköy yolu boyunca ulaşım kalitesini artırırken, bölge halkının günlük yaşam konforuna da katkı sağladı.

