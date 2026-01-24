Düzce'de DOSKİM Temel Aşamasına Geçti: Özel Bireylere İstihdam

Düzce'de DOSKİM Temel Aşamasına Geçti

Düzce Organize Sanayi Korumalı İş Merkezi (DOSKİM) projesi, özel bireylere istihdam sağlayacak şekilde adım adım ilerliyor. Proje, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tanju Acar’ın bir belgeselden doğan fikriyle yaklaşık 4 yıllık çalışma sonucu hayata geçirilmiş olup, şu anda temel aşamasına gelmiştir.

Kurul, yer tahsisi ve inşaat süreci

Projeye ilişkin oluşturulan yürütme kurulu ardından merkez için yer tahsisi yapıldı ve planlanan program çerçevesinde hafriyat çalışmaları başlatıldı. Ancak devam eden zemin sıkılaştırma çalışmaları, bölgede görülen kar yağışı nedeniyle geçici olarak durduruldu. Havaların ısınmasıyla birlikte temel çalışmaları yeniden başlayacak.

İstihdam modeli ve paydaş desteği

Tanju Acar proje hakkında şu ifadeleri kullandı: "Şu anda temel aşamasına gelindi. Çok güzel ilerlemeler var. Yürütme Kurulu oluşturduk. Belediye Başkanı Faruk Özlü’de bize başkanlık yapıyor. Projenin çok hızlı ilerlemesinin bir sebebi de imece usulüyle yapılacak olması. Yani bir kurum veya kuruluş bu projeyi üstlenip onun üzerinden yürümeyecek. Herkes elini taşın altına koyacak dolayısıyla da çok hızlı ilerleyecek ve kimseye fazla yük olmayacak. Geçtiğimiz haftalarda hafriyat çalışmaları yapıldı. Zemin sıkılaştırma yapılıyordu ancak kar yağışı başladı. Mecburen ara verdik. Havaların açılmasıyla birlikte temel çalışmaları başlayacak. Bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte zihinsel özel yetişkinler, istihdama katılacaklar. Projeye fabrika sahipleri de sıcak bakıyor. Çünkü devlet, fabrikalara engelli çalıştırma mecburiyeti koydu. Firmalarda bu mecburiyeti hazırlanan proje ile gerçekleştirecekler. Bu nedenle sıcak bakıyorlar."

Proje, imece usulü ile yürütülecek olması ve kurumlar arası ortak katılım sayesinde hızlı ilerlemesi hedefleniyor. Bir sonraki adım, hava koşullarının elvermesiyle başlayacak temel çalışmaları olacak.

