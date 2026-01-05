Alaşehir Belediyesi Şehit Fethi Sekin'i 9. Şehadet Yılında Andı

Dualarla anma programında vatandaşlara çorba ikramı yapıldı

Alaşehir Belediyesi, İzmir Adliyesi’ne yönelik saldırıda canını feda ederek büyük bir faciayı önleyen Şehit Fethi Sekini şehadetinin 9. yıl dönümünde düzenlenen programla dualarla andı. Etkinlikte vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.

Program, Alaşehir Kavaklıdere Mahallesinde belediyeye ait ikram aracıyla gerçekleştirildi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu etkinlikte vatandaşlara kendi elleriyle çorba dağıttı.

Başkan Öküzcüoğlu programda şu ifadeleri kullandı: "5 Ocak 2017’de kendi canını feda ederek büyük bir faciayı önleyen kahraman şehidimiz Fethi Sekin’in şehadet yıl dönümündeyiz. Biz de şehidimizi anmak ve hayır yapmak amacıyla belediyemizin ikram aracıyla vatandaşlarımıza çorba ikram ettik. Fethi Sekin başta olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun"

İzmir Adliyesi’nde görevliyken teröristlerin saldırı hazırlığını fark eden kahraman polis memuru Fethi Sekin, üzerlerinde uzun namlulu silahlar, roketatar, mühimmat ve el bombaları bulunan teröristlere müdahale ederek büyük bir facianın önüne geçti. Çıkan çatışmada Sekin ile adliye personeli Musa Can şehit olurken, saldırıyı gerçekleştiren iki terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Evli ve üç çocuk babası olan Şehit Fethi Sekin’in adı, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaşehir’de 2017 yılında inşa edilen kültür hizmetleri binasına verilen Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi ile yaşatılıyor.

İZMİR ADLİYESİ’NE YÖNELİK HAİN TERÖR SALDIRISINDA CANINI FEDA EDEREK BÜYÜK BİR FACİAYI ÖNLEYEN KAHRAMAN POLİS ŞEHİT FETHİ SEKİN, ŞEHADETİNİN 9. YIL DÖNÜMÜNDE ALAŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN PROGRAMLA DUALARLA ANILDI, VATANDAŞLARA ÇORBA İKRAM EDİLDİ.