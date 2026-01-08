Bozgeyik: Gaziantep, Anadolu’nun Sanayileşmesine Örnek Oluyor

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, İstanbul Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı’nda Gaziantep markalarının küresel başarısını ve şehrin sanayideki öncülüğünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:47
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:47
Bozgeyik: Gaziantep, Anadolu’nun Sanayileşmesine Örnek Oluyor

Bozgeyik: Gaziantep, Anadolu’nun Sanayileşmesine Örnek Oluyor

Fuar ziyaretinde Gaziantep vurgusu

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, İstanbul Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarının açılışına katıldıktan sonra fuar stantlarını ziyaret etti. Bozgeyik, fuarda gördüğü global ölçekli halı markaları için gurur duyduğunu belirtti.

Gaziantep örnek ve öncü rolünü sürdürüyor

Bozgeyik, dünyanın en büyük halı fuarına katılan firmaların büyük kısmının Gaziantep merkezli olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi: "Gaziantep, Birinci Dünya Savaşı sonrası düşman işgaline karşı Kurtuluş Meşalesini yakan ilk şehirlerden oldu. Antep’te yakılan meşale dalga dalga tüm Anadolu’yu aydınlattı ve Kurtuluş Savaşımız zaferle sonuçlandı. Gaziantep şimdi de sanayicilikte yaktığı meşale ile Anadolu’nun diğer şehirlerine örnek oluyor".

Sektör temsilcilerini kutladı

Milletvekili Bozgeyik, İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen fuarın üçüncü yılında halı sektörünün dünyadaki en büyük buluşma noktası haline gelmesinde en büyük katkının Gaziantepli halıcılara ait olduğunu vurguladı. Bozgeyik, "Dünya makine halısı üretiminin yüzde 73’ünü gerçekleştiren Gaziantep, halı sektöründeki markaları ile halı fuarına da damga vurdu. Fuara katılan firmaların yaklaşık yarısının Gaziantepli markalardan oluşması şehrimiz adına gurur verici bir başarıdır. Bu başarıda emeği geçen tüm sektör temsilcilerini kutluyor, ülke kalkınmasına verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Üretim ve ihracata destek vurgusu

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve İstanbul Halı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen fuardaki stantları gezdikten sonra değerlendirmelerde bulunan Bozgeyik, "Halının dünyadaki en büyük üretim merkezi Türkiye’dir. Bu fuarla birlikte halının dünyadaki en önemli ticaret merkezi de Türkiye haline gelmiştir. Halı sektörünün üretim, istihdam, ihracat ve fuarcılık alanında elde ettiği bu başarı diğer sektörlere de örnek olmalıdır. Hükümetimizin üretim ve ihracata verdiği desteklerle sanayimizin daha da güçleneceğine, kalkınma hamlemizin hızlanacağına olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

