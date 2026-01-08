Çorlu'da Fare İstilası: Terkedilmiş Dükkan Sokakları Kötü Kokuya Boğdu

Tekirdağ Çorlu Şeyhsinan Mahallesi'nde kullanılmayan dükkan farelerle doldu; leş kokusu ve lağım fareleri sokak sakinlerini alarma geçirdi, temizlik ve ilaçlama yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:08
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:08
Çorlu'da Fare İstilası: Terkedilmiş Dükkan Sokakları Kötü Kokuya Boğdu

Çorlu'da terk edilmiş dükkanda fare paniği

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi Şehit Nedret Çalışkan Sokak’ta, yaklaşık bir senedir kullanılmayan bir dükkanda meydana gelen fare istilası çevreyi rahatsız etti. Dükkan içindeki çok sayıda fare leşi çevreye ağır bir koku yayarken, lağım farelerinin sokağa çıktığı anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olayın detayları

Dükkanın kapısı, civardaki ağır kokular üzerine açıldı. İçeri giren vatandaşlar, dükkanda çok sayıda fare leşinin olduğunu ve farelerin panikle sokağa kaçtığını belirtti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve çevredeki kişiler rahatsız oldu.

Vatandaşın tepkisi

Bir kişi dükkanın temizliğini üstlenirken şu ifadeleri kullandı: "Siz de gördünüz içeriden çok ağır bir koku yayılıyor. Yani yaklaşık 100 fare içeride yuvalanıp barınmış. Dükkan kapısı uzun süredir açılmadığı için burasını fareler basmış. Lağım farelerinin hepsi kedi gibi çok büyükler. Çevredeki vatandaşlar rahatsız olmuş ve şu an biz de temizliğini yapacağız. Ayrıca ciddi bir ilaçlama yapılması şart".

Son durum

Dükkanın temizliği ve ilaçlaması yapıldıktan sonra sokak sakinleri bir nebze olsun rahat bir nefes aldı. Yetkililer ve mahalle sakinleri, benzer durumların tekrar yaşanmaması için düzenli ilaçlama ve denetim çağrısında bulundu.

