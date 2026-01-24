Ali Gaffar Okkan Diyarbakır'da Şehadetinin 25. Yılında Anıldı

Diyarbakır'da, 24 Ocak 2001'de şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 meslektaşı, saldırının gerçekleştiği yerde düzenlenen törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 16:36
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 16:36
Yenişehir'de düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi

Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile yanındaki 5 polis memurunun şehit edildiği saldırının 25. yılında, anma töreni saldırının gerçekleştiği Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda gerçekleştirildi.

Töreni düzenleyen Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, 24 Ocak 2001 tarihinde şehit düşen Okkan ve meslektaşları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için Kur'an-ı Kerim okunduğunu ve dualar edildiğini bildirdi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, törende yaptığı konuşmada, 25 yıl önce görev başındayken hain saldırıda şehit olan Okkan ve meslektaşlarını anmak için bir araya geldiklerini ifade etti. Gökduman, ülkenin huzur ve güven ortamının şehitler sayesinde korunduğunu vurguladı ve Diyarbakır halkının rahmetli müdüre gösterdiği sevgi ve saygının, birçok çocuğa Ali Gaffar isminin verilmesiyle de görüldüğünü söyledi.

Törene katılanlar arasında İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, kurum müdürleri, gaziler, polis memurları ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Katılımcılar, Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı. Ayrıca bazı binaların balkonlarına ve camlarına Okkan'ın fotoğrafları asıldı.

Diyarbakır Emniyeti yetkilileri, şehitlerin unutulmadığını ve polis ile vatandaş arasındaki güven ve işbirliğinin korunarak görevlerin sürdürülmeye devam edileceğini belirtti.

