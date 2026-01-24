Vali Uğur Turan Vize'nin Develi, Pazarlı ve Çavuşköy Köylerini Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize'ye bağlı Develi, Pazarlı ve Çavuşköy köylerinde vatandaşlarla buluşup ihtiyaçları ve projeleri yerinde değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 17:11
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 17:11
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kaymakam Kemal Balaban ile birlikte Vize ilçesine bağlı Develi, Pazarlı ve Çavuşköy köylerindeki vatandaşlarla bir araya geldi. İlgili kurum yetkililerinin de eşlik ettiği programda köylerin ihtiyaçları ve devam eden çalışmalar yerinde değerlendirildi.

Ziyaretin Detayları

Vali Turan, her bir yerleşimin Kırklareli’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak muhtarlardan köylerin genel durumu, ihtiyaçları ve süren projeler hakkında bilgi aldı. Ziyarette Aile Yılı çalışmaları, kış tedbirleri, orman köylerinin ihtiyaçları, yol ve altyapı hizmetleri, tarımsal üretim, güvenlik, eğitim, sağlık, turizm, enerji ve elektrik yatırımları, sulama ve dere ıslahı, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar, çöp toplama hizmetleri, düzensiz göçle mücadele ve sosyal hizmetler gibi başlıklar ele alındı.

Birebir Görüşmeler ve Anlar

Develi ve Pazarlı köylerinde Vali Turan, vatandaşlarla birebir sohbet ederek talepleri ve önerileri dinledi. Çavuşköy ziyaretinde ise Turan, Vize Çavuşköy’lü aziz şehit Ufuk Bozkurt’un babası Fedai Bozkurt’u ziyaret ederek ellerini öptü ve hayır dualarını aldı. Aziz şehit Ufuk Bozkurt rahmet ve minnetle yad edildi.

Yerinde Çözüm Vurgusu

Vali Uğur Turan, köylülerin istek ve taleplerini tek tek not aldı. Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile köy ziyaretlerinin süreceğini belirten Turan, sorunların yerinde tespit edilip yerinde çözümler üretileceğini ifade etti.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları