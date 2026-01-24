Uğur Mumcu Bursa'da Sevgi Yürüyüşüyle Anıldı

Uğur Mumcu, ölümünün 33’üncü yılında Bursa'da Setbaşı Köprüsü'nden Atatürk Anıtı'na yapılan sevgi yürüyüşü ve törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 17:11
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 17:11
Uğur Mumcu Bursa'da Sevgi Yürüyüşüyle Anıldı

Uğur Mumcu Bursa'da Sevgi Yürüyüşüyle Anıldı

Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33’üncü yıl dönümünde Bursa’da düzenlenen geniş katılımlı bir törenle anıldı. Setbaşı Köprüsü üzerinde toplanan topluluk, Atatürk Anıtı'na kadar sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Setbaşı Köprüsü'nden başlayan ve "Uğurlar Olsun" türküsü eşliğinde devam eden yürüyüş, Heykel’deki Atatürk Anıtı önünde son buldu. Katılımcılar, demokrasi şehitleri için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Konuşmalar ve çelenk sunumu

Törende Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi Başkanı Tayfun Çavuşoğlu tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Ayrıca Anadolu Gazeteciler ve Spor Yazarları Derneği (ASGD) Genel Başkanvekili Yüksel Baysal ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi de birer selamlama konuşması yaparak günün anlam ve önemine değindi. Atatürk Anıtı’na kurumlar adına çelenk sunumu gerçekleştirildi; katılımcılar Uğur Mumcu çelenginin çevresini kırmızı karanfillerle donattı. Uğur Mumcu’ya saygı çelengini Gazeteci Günnur Ataokay ile kızı Ada Ataokay birlikte taşıdı.

"O kalem yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor"

Törende konuşan ÇGD Bursa Şube Başkanı Tayfun Çavuşoğlu, Uğur Mumcu’nun gazetecilik mirasına ve vatan sevgisine vurgu yaptı. Çavuşoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada sadece bir kaybı anmıyor, bir fikri selamlıyoruz. Tam 33 yıl önce Ankara’nın o karlı sokağında patlayan bomba, sadece bir bedeni aramızdan aldı; ancak Mumcu’nun kalemi ve gerçekleri hâlâ yolumuzu aydınlatıyor. ’Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz’ diyen Mumcu, tarikat-siyaset-ticaret üçgenini yıllar öncesinden deşifre eden korkusuz bir isimdi"

Politik ve sivil katılım

Anma etkinliğine Bursa siyasetinin ve sivil toplumunun önemli isimleri yoğun ilgi gösterdi. Törene katılanlar arasında; CHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP’li ilçe başkanları, akademik odalar ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri ile gazeteciler yer aldı.

ARAŞTIRMACI GAZETECİ VE YAZAR UĞUR MUMCU ÖLÜMÜNÜN 33’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE BURSA’DA DÜZENLENEN GENİŞ...

ARAŞTIRMACI GAZETECİ VE YAZAR UĞUR MUMCU ÖLÜMÜNÜN 33’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE BURSA’DA DÜZENLENEN GENİŞ KATILIMLI BİR TÖRENLE ANILDI. SETBAŞI KÖPRÜSÜ ÜZERİNDE BİR ARAYA GELEN TOPLULUK ATATÜRK ANITI’NA KADAR SESSİZ BİR YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİ. SETBAŞI KÖPRÜSÜ’NDEN BAŞLAYAN VE "UĞURLAR OLSUN" TÜRKÜSÜ EŞLİĞİNDE DEVAM EDEN YÜRÜYÜŞ, HEYKEL’DEKİ ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE SON BULDU. DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ İÇİN SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU VE İSTİKLAL MARŞI OKUNDU.

ARAŞTIRMACI GAZETECİ VE YAZAR UĞUR MUMCU ÖLÜMÜNÜN 33’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE BURSA’DA DÜZENLENEN GENİŞ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Silifke’de fırtına: Balık çiftliğinin ağı yırtıldı, kıyılar balıkla doldu
2
Batman'da Vefa Operasyonu: Kar, Şehit Kızının Nişan ve Düğününü Engelleyemedi
3
Yüksekova'da Çamdalı mezrası yoluna düşen çığ temizlendi
4
Altunkaya Ailesinin Acı Günü: Kasım Altunkaya Vefat Etti
5
Marmara Gölü Yeniden Canlanıyor: Manisa'ya Yılda 25 Milyon m³ Su
6
MTÜ'ye AB Desteği: Malatya'da İklim Direncini Güçlendirecek Akıllı Tarım Projesi
7
Bingöl'de İş Makinesine Saldırı: Ahır Yolunu Açmadılar İddiası

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları