Uğur Mumcu Salihli’de 33. Yılında Karanfillerle Anıldı

Uğur Mumcu Salihli’de anıldı
Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında Manisa’nın Salihli ilçesinde karanfillerle anıldı.
Tören ayrıntıları
24 Ocak 1993 tarihinde Ankara’da evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için ölümünün 33. yıl dönümünde Uğur Mumcu Demokrasi Parkı’nda anma töreni düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene katılanlar, Mumcu’nun anıtına karanfil bıraktı.
Katılım
Anma programına Salihli Belediye Başkan Yardımcıları A. Yavuz Özdem ve İ. Hakkı Aslan, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, CHP İlçe Başkanı Mustafa Özer’in yanı sıra sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
