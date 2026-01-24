Kırıkkale'de Ücretsiz Çocuk Şenliği'ne Aileler Akın Etti

Kırıkkale Millet Bahçesi'ndeki ücretsiz Çocuk Şenliği, şişme parkurlar, gösteriler ve ikramlarla ailelerin yoğun ilgisini çekti.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 17:30
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 17:34
Millet Bahçesi Düğün Salonu'nda renkli aktiviteler

Kırıkkale Belediyesi tarafından Millet Bahçesi’ndeki Düğün Salonu’nda düzenlenen "Çocuk Şenliği", çocuklar ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik alanını dolduran vatandaşlar, şişme oyun parkurları, karnaval oyunları, slot car yarışı, maskot karakterler ve palyaçolarla yapılan yüz boyama etkinlikleriyle keyifli anlar yaşadı. Balon dağıtımı, dans gösterileri ve çeşitli yarışmalar programa ayrı bir renk kattı.

Program kapsamında ayrıca kukla gösterisi, Hacivat-Karagöz sahnesi ve bubble show yer alırken, şenlik boyunca çocuklara ücretsiz olarak limonata, mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Burası Kırıkkale Belediyesi Millet Bahçesi. İçerisi tıklım tıklım dolu. Dolayısıyla bir kısmını dışarı kaydırmak zorunda kaldık. Ailelerden ve çocuklarımızdan müthiş bir ilgi var. Aynı zamanda buradaki aktivitelerin tamamı ücretsiz" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar da mutluluklarını dile getirdi. 10 yaşındaki Esra Şansal, "Bugün çok eğlendim. Beklediğimden daha güzel bir hafta sonu geçirdim. Asla unutulmaz bir hafta sonuydu" diye konuştu. 12 yaşındaki Sıla Erdemir ise, "Sömestiri çok eğlenceli geçirdim. Buradaki aktivitelerde çok eğlenceliydi. Ahmet Önal’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

11 yaşındaki Hira Zengin "Şarkı söyledim, ok attım, yemek aldım, dans ettim" derken, 13 yaşındaki Nisanur Yıldırım şişme oyun parkurlarına dikkat çekerek, "Çok eğlendim. Bugün şişme oyun parkurları vardı. Belediye Başkanı Ahmet Önal’a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Aileler de etkinlikten memnun kaldı. Zuhal Gündüz, "Çocuklarla çok eğlenceli bir aktivite geçirdik. Çocuklara bu imkanı sağladığı için Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sürekli etkinliklere katılım sağlıyoruz. Çocuklar için eğlenceli oluyor" dedi.

Organizasyonun sonunda, şenlik pazar günü saat 18.00’da sona ereceği bildirildi.

