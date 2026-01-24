Bayındır Nergisi, Galantamin ile Alzheimer Araştırmalarında Öne Çıkıyor

İzmir Bayındır'da yetişen nergis, içerdiği galantamin sayesinde Alzheimer araştırmalarında önem kazanıyor; uzmanlar evde kullanım konusunda uyarıyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 16:56
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 16:56
Bayındır nergisi, bilimsel çalışmaların odağında

İzmir'in Bayındır ilçesinde yetişen nergis (Narcissus), yalnızca kokusu ve görsel cazibesiyle değil, içerdiği doğal bileşenlerle de bilim dünyasının dikkatini çekiyor. Uluslararası araştırmalar, bu türlerdeki bazı alkaloidlerin ilaç geliştirme süreçlerinde önemli rol oynadığını ortaya koyuyor.

Nergisten ilaca: Galantamin

Amaryllidaceae familyasına ait bazı bitkilerde bulunan galantamin, beyinde sinir iletiminde görev yapan asetilkolin düzeyini artırıcı etkisi nedeniyle tıpta önem taşıyor. Uzmanlar, galantamin'in hafif ve orta evre Alzheimer vakalarında kullanılan onaylı bir ilaç etken maddesi olduğunu vurguluyor.

Klinik kullanım ve diğer alkaloidler

Galantaminin yalnızca laboratuvar çalışmalarında kalmadığı, dünya genelinde sağlık otoritelerince onaylı olarak kullanıldığı belirtiliyor. Ayrıca nergis türlerinde tespit edilen likorin ve narsiklasin gibi diğer alkaloidlerin de antikanser, antiviral ve antimikrobiyal potansiyelleri nedeniyle bilimsel araştırmalarda yer aldığı ifade ediliyor.

Uzmanlardan uyarı

Uzmanlar, nergis bitkisinin özellikle soğan kısmı başta olmak üzere tüm bölümlerinin zehirli alkaloidler içerdiğini hatırlatıyor. Evde hazırlanan kür ve karışımların ciddi sağlık riskleri taşıdığı, tıpta kullanılan etken maddelerin ise laboratuvar ortamında ve kontrollü dozlar halinde elde edildiği vurgulanıyor.

Bayındır için katma değer potansiyeli

Mis kokulu çiçekleriyle festivallere renk katan Bayındır nergisinin, bilimsel araştırmalar ve doğru tarımsal yatırımlarla değerlendirildiğinde estetik değerinin ötesinde sağlık ve biyoteknoloji alanında da katma değer yaratabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, yerel üretimin AR-GE ile desteklenmesi halinde Bayındır'ın nergisinin hem bilimsel hem ekonomik açıdan kazanç sağlayabileceğini ifade ediyor.

